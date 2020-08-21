德国电视品牌美兹正式进入中国 OLED电视售价近20万元

近日，德国奢华电视品牌美兹在上海举行新品发布会，宣布正式登陆中国市场，并发布美兹黑标品牌——雕塑系列1OLED电视，售价199999元。

美兹雕塑1兼具77寸的4K 120Hz OLED自发光屏、变色龙AI画质芯片、3D LUT手工调校、120Hz MEMC 动态影像补偿技术、杜比视界等多项技术，支持3D LUT电影原彩，融合电影级调色算法，能以全立体色彩空间的控制方式影响色调、饱和度、亮度等，能实现广播级监视器水准的画面真实还原。据介绍，美兹雕塑1每月只能订制生产十台，提前下订，三个月交货。

资料显示，美兹成立于1938年，是一家以高端电视机（占公司业务量的75%）和闪光灯、注塑件制造为主业的高科技公司，于1955年开始设计生产电视机，1967开始生产color TV，2012年开始生产Smart TV。2015年5月，创维正式收购德国美兹，不过在这五年中并未有太多动作，美兹品牌主要面向海外市场，并未正式进入中国市场。

创维RGB电子有限公司、美兹消费电子有限公司董事长兼总裁王志国表示：“中国市场高端消费者消费升级趋势在近年日益明显，中国电视市场在低价和高端上出现了两极分化，而彩电供应链同质化使产品功能趋同，因此，美兹黑标在追求功能之外，也寻求工艺、品质上的突破，以满足高品质消费者的需求。”（毕磊）

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