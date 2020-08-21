原标题：瞄准“卡脖子”技术，北京市工业芯片创新中心落地

8月14日，在中关村集成电路设计园举办的第四届“芯动北京”中关村IC产业论坛上，北京市工业芯片创新中心揭牌成立并落地园区。截至目前，园区已聚集包括兆易创新、兆芯、地平线、豪威集团、比特大陆等集成电路头部企业为代表的60余家行业企业，2019年实现年产值248亿。

人工智能、物联网、5G、云计算等下游应用领域的高速成长，为集成电路产业带来了强劲的发展动力。14日，以园区兆易创新、探境科技为代表的九家集成电路企业的新产品新技术在开幕式上发布亮相。中关村集成电路设计园相关负责人介绍，园区今年上半年在疫情防控常态化情况下，加快复工复产、复商复市，入驻了绿晶半导体、印象认知、国发中新、核芯达、海博思创等10余家大中型企业，累计已入驻60余家相关领域企业。

以扶持芯片设计创新企业为特色，园区内的芯创空间孵化器投入运营一年来，推出创业体验服务、芯创路演、大手拉小手等特色品牌服务，快速形成产业聚集，一期入驻率突破90%，已经入驻了核芯互联、明瞰科技、比普芯、冲量科技等小微企业27家。目前芯创空间二期正在筹划中，预计年底投入运营。

在优势企业陆续入驻、产业集聚效应逐渐形成的同时，中关村集成电路“军团”开始向行业关键环节与“卡脖子”技术发起冲击。

为充分发挥北京在集成电路创新和市场应用方面的资源优势，“北京市工业芯片创新中心”14日成立。创新中心将围绕开放应用测试场景、建立工业芯片标准体系、开展工业领域各类芯片研发、加速工业芯片的国产化替代等方面发力。同时，创新中心将带动各专业领域的芯片设计企业围绕工业芯片领域关键“卡脖子”技术难题及重点产品展开联合研发，在工业控制领域实现重点突破。

在国际贸易态势及新冠肺炎疫情的影响下，如何在集成电路产业变局中加快产业链布局，打破贸易壁垒，构建自主创新的集成电路生态，是中国芯面临的最大挑战。在“芯动北京”中关村IC产业论坛上，数十位半导体领域资深专家、高校客座教授、投资专家在现场交流分享，围绕中国芯自主创新、人工智能、疫情时代产业投资以及人才培养基建建设等论题碰撞思想火花，探讨时代“芯”机遇。

(责编：毕磊、夏晓伦)