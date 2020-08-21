2020中国金融品牌影响力峰会在昆明举行

品牌是企业一切无形资产的高度浓缩，对企业行稳致远至关重要。8月21日，在由《中国银行保险报》主办，中国人寿财险、腾讯广告协办，轻松保严选支持的“2020中国金融品牌影响力峰会”在云南昆明举行。

中国银行保险传媒股份有限公司党委书记、董事长，中国农村金融杂志社党委书记、社长朱进元致开幕辞。他表示，品牌是企业一切无形资产的高度浓缩，对企业的行稳致远至关重要。对于如何建设好金融企业的品牌，朱进元提出：一是品牌建设要与国家同济、与人民同心；二是品牌建设要与时代同行，与历史牵手；三是品牌建设要有鲜明的个性，也要秉承持久的引导力；四是要善用各类媒体，尤其是金融行业自身的媒体。

中国银保传媒党委书记、董事长/中国农村金融杂志社党委书记、社长朱进元在峰会上致辞

江苏银行监事长朱其龙在发言时表示，建立和维护良好品牌，不仅为银行产品和服务带来超越其功能效应的附加价值和利益，赋予银行额外的市场力量，而且也是商业银行持续健康经营的重要因素。银行在建设品牌时要坚持差异化策略，在打造核心竞争力中实现品牌价值。同时，银行品牌建设要坚持长期，坚持遵循规律、讲究策略，在入脑、入心、易传播中实现价值。

品牌是一个企业的自我价值选择。中国人寿财险战略企划部总经理何唐兵认为，品牌创建是一个系统工程，需要集体智慧和训练。品牌建设不应该与企业整体经营策略割裂开来，只有将品牌和经营完整、深度、有效地结合，才能真正将品牌内化为产品服务。在智能化时代，金融企业在思想行动上须提速换挡。

行业运营整体线上化、客户年轻化给传统的金融企业的运营带来了不小的影响，面对这种冲击，金融企业应该如何应对？

腾讯广告市场部副总经理常越表示，金融业以信息为核心，而自动化和智能化也必将成为行业发展趋势。例如信贷类和互联网类产品纷纷由线下转至线上，同时用智能化系统来替代人工的服务。就金融品牌营销来说，需要做到精准曝光和线上转化双管齐下，只有这样才能把品牌黏性做得更强。

随后，中国社科院企业社会责任研究中心主任钟宏武分享了“责任三角”理论模型；中国传媒大学博士生导师、政府与公共事务学院院长董关鹏教授就“舆论之5G”的5个特点进行了分享。

在主题圆桌对话环节，中航信托首席研究员、中国信托业协会特约研究员袁田与广发银行总行办公室副总经理贺向明、泰康保险集团品牌传播部新媒体总监胡滨、中国外贸信托总经理助理兼财富管理中心总经理王大为、腾讯微保市场营销部总监李晓聪、轻松集团市场副总裁马孝武围绕“新生态下的金融品牌传播之道”进行讨论。

来自华为消费者BG全球品牌专家、《北大金融评论》出品顾问唐学鹏、腾讯广告金融行业负责人王思影、中国社科院企业社会责任研究中心主任、中国社会责任百人论坛秘书长钟宏武以及100多位来自银行、保险、信托、资管等金融行业品牌方面负责人也参加了本次峰会。（牛广文）

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