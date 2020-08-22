7家在鄂重点企业与湖北签订合作框架协议

8月13日，湖北省应急管理厅与中船应急等7家在鄂重点企业举行应急救援力量合作框架协议签约仪式，湖北省应急管理厅与企业代表签订了合作框架协议。
按协议约定，双方将按照“统一指挥、高效联动、企业自建、政府支持、资源共享、专业应急”的原则，有序有力有效的在湖北省内开展应急力量建设和应急抢险救援行动。
湖北省应急管理厅施政指出，此次共建协议的签订对于湖北省应急管理体系和能力建设意义重大。“希望重点企业应急救援专业力量能够继续为湖北省应急救援事业做出更大贡献。”
中船应急董事长唐勇在发言中表示，作为驻鄂国有军工企业，将认真履行企业社会责任，以签订合作框架协议为契机，在省应急管理厅的指导下，进一步完善公司应急产业体系，增强自主创新能力，强化救援队伍建设，做到“召之能来、来之能战、战之必胜”，努力成长为湖北省应急救援的先锋队和主力军。（记者乔雪峰 通讯员史敏）
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