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通车进入倒计时 潍莱高铁联调联试正式启动

2020年08月22日22:23  来源：大众网
 

8月20日，潍莱高铁正式开始联调联试，通车进入倒计时。

潍莱高铁是山东省计划年内唯一通车的高铁，是国家中长期铁路网“八纵八横” 的延伸，是山东省内“三横”快速铁路网的“中部通道”。

参建单位中建铁投集团克服了复杂的地质条件，相继完成了首片箱梁浇筑、首跨连续梁合龙、无砟轨道施工等重要工程节点，为2020年潍莱高铁建成通车奠定了坚实基础。

通车后，烟台、威海地区到济南以及全国各地运行时间将得到不同程度缩短。（何欣）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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