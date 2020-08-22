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开启会员消费新时代 电商角逐深度运营下半场

2020年08月22日11:32  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月22日电 伴随着不断升级的消费需求，近几年从线下商场到线上零售电商，再到内容平台，付费会员模式已成为越来越多商家和平台识别高黏度用户的标配。

与国外会员制的高普及率相比，国内电商仍处于起步阶段。当前，我国互联网用户规模增长放缓，电商获客成本随之上升。下一阶段，如何为用户提供更加优质的产品和服务，满足新消费需求和体验，是各大“会员电商”对用户进行深度运营和维护的方向。

“会员电商”能给消费者带来什么？从享受折扣，到获得更多权益、更优服务……会员机制的发展变化，折射消费端与供给端的交互升级。

以国内最早一批尝试付费会员的电商平台考拉海购为例。数据显示，其黑卡会员通过更低的黑卡价，以及消费金和各种折扣券，平均每位会员一年可省回3808元，相当于卡费的10多倍。除了省钱之外，会员还能享受专属客服，精选、定制及专享商品，还有特权和跨界福利等。

商家希望获得高黏度用户，也应该对用户更加负责。只有提供更好、更安全、更高效的服务和产品，做好会员的运营和维护，才能让他们愿意长留，与平台共成长。

8月21日，考拉海购宣布战略升级会员电商，发布了十大会员权益，围绕全球精选、定制、极致性价比、专属服务等方面进行了升级。全面发力会员电商，考拉海购的底气来自其多年付费会员的积累、自营供应链等优势。此次升级，可以看作是近年会员消费浪潮持续升温的一大信号。

从“电商会员”到“会员电商”，看似顺序的差异，但背后的逻辑却完全不同。前者先有货，再找人。后者是围绕会员的需求，会员想要什么东西，平台就变成会员的“买手”，去全球各地精选最优商品。

“以货为中心的流量运营，变成了以人为中心的会员运营。衡量大家做的好不好的指标，是会员的满意度和续签率，而非单纯的成交量。”考拉海购资深产品专家通博如此表示。

考拉海购战略升级会员电商，带来了积极信号——消费市场正持续稳步回升，新业态、新模式不断涌现，会员经济也将迎来爆发。

(责编：杨曦、孙阳)
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