北京：发放千万元观影券助力电影市场复苏

北京市启动“千万文惠·点亮京影”惠民观影活动

发放千万元观影券助力电影市场复苏

为助力电影市场复工复产，激发消费者观影热情，提振北京市电影行业复苏信心，市委宣传部、市电影局、市财政局会同市文资中心昨天（8月22日）启动“千万文惠·点亮京影”主题惠民观影活动。活动将依托北京市惠民文化消费电子券项目，发放千万元“观影券”，补贴北京地区消费者电影消费。

北京市惠民文化消费电子券（以下简称文惠券）项目，用于补贴北京地区消费者在京购买文化产品或服务的支出，降低文化消费价格、加强文化消费供给、培育文化消费理念、拉动文化消费增量，使更多消费者分享文化改革成果，发挥财政资金对于文化消费的杠杆撬动作用，促进首都经济持续健康发展。自2016年以来已累计核销使用1.6亿元。

考虑疫情对电影市场冲击，文惠券此次在原有基础上进一步加大了对电影购票的补贴和优惠力度。活动将根据线上、线下观影的价格实际，分别设置满15元减5元、满30元减10元、满50元减20元、满90元减30元等四种额度“观影券”。消费者可在8月22日至11月16日活动期间，在北京文惠卡官方服务号领取“观影券”，在淘票票、猫眼电影、爱奇艺票务（原百度糯米）、大眼睛票务等平台购买电影票使用。

除了发放“观影券”外，在近三个月的活动周期内，还将围绕北京国际电影节、七夕节、国庆和中秋双节、双十一等时点，组织开展“惠观北影”“为爱观影”“双节赏影”“京影之夜”“红色十月”“过眼‘影’，不剁手”等六大主题系列活动。通过线上活动、线下观影专场的形式，更好激发广大消费者观影热情，加快电影行业整体复苏。（记者 肖扬）

(责编：李栋、值班)