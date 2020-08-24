自助售货行业前景可期（消费万花筒）

“现在下楼就能直接买到新鲜蔬菜和水果，商品质量也不错！”近日，湖南长沙市天心区荣盛花语书苑小区出现了几台智能生鲜专柜，专柜内放有生鲜冷冻食品、新鲜蔬菜水果、粮油蛋奶等，居民黄珏正在扫描柜子上的二维码，“感应系统会自动称重，关上柜门后，买菜钱直接从‘采驿’APP钱包中扣除，非常方便。”

近年来，随着大数据、云计算、人工智能等技术快速发展，零售行业整体数字化水平得到快速提升，“互联网+零售”的自助售货行业迎来了数字化、智能化高速发展期。在一些特色场景和细分领域，自助售货得到普遍应用：在学校，饮料、电子产品自助售货机颇受欢迎；在一些办公场所，可销售多品类食物的盒饭机迅速铺开……

日前，中国百货商业协会开展的自助售货行业调查结果显示，过去5年，我国自助售货行业快速发展，年均增速达到50%以上。2019年我国自助售货设备保有量达到65.5万台，比上年增长26.6%，行业企业数量持续增多，自助售货设备不断创新，生产规模、设备保有量持续增长；更多快速消费品企业积极布局自助售货渠道，行业优胜劣汰趋势明显，新经营模式、新应用场景不断拓展，新经营品类不断涌现，自助售货行业总体规模持续扩大。

疫情防控期间，自助售货行业遭遇原订单交货压力大，新订单减少，供应链保障不畅，流动资金紧张等问题，行业企业面临经营压力。但从中长期看，消费者对“无接触”消费服务的偏好将不断增强，自助售货、无人值守、自助服务等理念将进一步深入人心，自助售货行业有望迎来新的发展机遇。从我国现有自助设备保有量看，相比发达国家平均60人/台的水平，2019年我国这一指标约为2200人/台，还有较大增长空间。

中国百货商业协会认为，展望未来，便利消费、品质消费、个性化消费需求会越来越强烈，自助售货可以很好地满足这些需求，长远发展前景可期。自助售货行业应积极推进社区便利消费，主动拥抱技术进步，不断升级设备产品服务，保障消费品质，为消费者提供更加广泛、优质、便利的服务。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 18 版）

(责编：岳弘彬)