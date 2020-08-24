原标题：中植集团出资千万助力华中师范大学学科建设

8月21日，中植企业集团与华中师范大学战略合作与捐赠签约仪式在华中师范大学举行。中植企业集团控股的上市公司美吉姆向该校基金会捐赠1000万元，用于支持学校早期教育学科建设、人才培养、科教融合、师资培训体系认证、教育信息化等方面的工作，并设立专项奖学金。集团还特别为即将到来的华中师大120周年校庆捐赠了校庆专用服装。

华中师范大学校长郝芳华在致辞中表示，捐赠签约仪式开启了华中师范大学与中植企业集团合作发展的新篇章。疫情肆虐武汉之时， 中植企业集团董事局主席兼首席执行官解直锟先生领导的中植集团及时伸出援手，驰援武汉、驰援华师，彰显了大爱，提振了华师打赢疫情防控阻击战的士气，华师人一直铭记在心。此次合作体现出中植集团致力于推动我国教育事业发展的情怀和决心、以家国情怀助力教育扶贫的责任与担当。学校将以此次签约为契机，与中植集团强强联手，发挥各自优势资源，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等各方面开展合作，建设产教研深度融合战略合作新模式，打造“校企”深度合作新典范，共同为国家教育事业发展和现代化建设作出新的更大贡献。

解直锟表示，中植企业集团始终坚持“支持政府、回报社会、造福人民”的立业宗旨。近年来，通过捐资助教、投资产业两大方式积极履行企业社会责任。集团与国内外高等院校长期保持着紧密合作关系，近10年来，在北京大学、清华大学、复旦大学、南开大学等知名院校，以合作建立研究院、设立奖学金等方式，支持法律、金融、网络安全、新材料等学科发展和人才培养，促进产教融合。此次与华中师大的合作，将更好地服务于国家战略需要，共同为中国教育事业发展作出更大的贡献。

华中师范大学党委书记赵凌云代表学校对解直锟和中植集团关心支持学校的建设发展，积极捐资兴学，投身国家和社会公益活动，践行企业社会责任，致以崇高的敬意和诚挚的感谢，并为解直锟颁发校董聘任书。他指出，本次战略合作与捐赠是在全国疫情防控阻击战取得重大战略性成果、中央支持湖北经济社会发展的背景下举办的，具有非常特殊的意义。双方将通过此次捐赠进一步加强联系，探索优势互补、互利共赢的校企合作模式，着力打造“学校+校友校董”发展共同体。

签约仪式由赵凌云主持，中植集团相关负责人、全体校领导、学校相关部门和部分学院负责人参加签约仪式。

(责编：夏晓伦、毕磊)