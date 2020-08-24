原标题：各地积极推动小店经济激发内需潜力 “小店”带旺城市烟火气

各地积极推动小店经济激发内需潜力 “小店”带旺城市烟火气

央视网消息：数据显示，当前我国消费市场持续稳步复苏，1-7月全国商品零售额达2.9万亿元，同比增长0.2%，增速今年以来首次实现正增长。为了有效促进消费回补和潜力的释放，各地正在积极推动小店经济、夜间经济持续健康发展，加快实施数字平台上线，更好地激发内需潜力。

商务部数据显示，疫情发生以来，有近6000万家小店遭遇经营困难，占到全国8000多万家注册小店的七成多。然而，正是因为小和灵活的特性，在国家陆续出台的各项政策扶持下，小店经济迅速恢复了活力。

刘亦龙原本在江苏常州市一家餐饮店工作，受疫情影响，刘亦龙的月收入大大减少。5月中旬，他辞职开了一家面馆。

足不出户，网上申请。办理个体工商户营业执照的申请人在网上登记办理完毕后，可以直接使用和纸质营业执照同等效力的电子营业执照，大大节约了营业执照办理时间。同时，为了让消费者对外出用餐放心，当地政府还依托“阳光餐饮”网上平台，对满足餐饮店操作流程、食品安全得到保障的小店进行挂牌。

刘亦龙的面馆就是阳光餐饮挂牌小店之一，虽然面积不大生意却挺红，如今，每天都有一两千元的营业收入。

一家小店，一家希望。二季度，常州市累计新设个体工商户2.07万户。截至上半年，常州市个体工商户总数达到40.91万户，带动就业82.94万人。

不久前，为了促进小店经济健康繁荣发展，商务部、银保监会等七部门印发《关于开展小店经济推进行动的通知》。通知提出，到2025年，培育小店经济试点城市、区100个，赋能服务企业100家，形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。

(责编：夏晓伦、毕磊)