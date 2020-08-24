前5月自贸区使用外资602亿 制度创新提速

在近日举行的商务部专题发布会上，商务部自贸区港司司长唐文弘介绍，2020年1至5月，全国18家自贸试验区实际使用外资602.5亿元，以不到全国千分之四的国土面积，实现了全国17%的外商投资。下一步，商务部还将继续会同有关部门及地方，推动和支持自贸试验区加大创新力度，形成更具针对性、实效性和集成性的成果，打造公开、透明、可预期的外商投资环境。

唐文弘指出，自贸试验区是新时代改革开放的新高地，也是中国吸收外资的重要平台。“1至5月，原12家自贸试验区实际使用外资518.7亿元，同比增长18.4%，充分说明了外资企业对自贸试验区的信心。”

自贸试验区制度创新和改革试点经验推广还在加速。近日，国务院印发了《关于做好自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作的通知》，推出37项经验。唐文弘表示，第六批自贸区经验在前几批的基础之上，持续针对市场主体关注的难点堵点，在投资、贸易、金融、事中事后监管等方面深化探索，形成了协同推进效应。上述成果复制推广后也必将带动全国营商环境的优化，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务作出积极贡献。下一步，还将继续推动和支持自贸试验区加大创新力度。

在国家政策支持之下，各自贸试验区也表示将进一步加大制度创新力度。四川省自贸办副主任邓德雄在回答《经济参考报》记者提问时表示，四川自贸试验区将制度创新作为核心任务，勇敢肩负“为国家试制度、为地方谋发展”的历史使命，努力在推动商品和要素流动型开放向规则等制度型开放上取得更大突破，在推动形成改革强大动力和更高水平开放上实现更大作为。

天津市滨海新区区委常委、常务副区长贾堤也指出，接下来，将积极学习借鉴兄弟自贸试验区的建设经验，加快新动能引育，推动高质量发展，努力贡献更多具有天津特色的系统集成创新成果，更好地服务京津冀协同发展和“一带一路”建设。

海南省委深改办（自贸办）副主任李宇飞也指出，海南省将重点在几个方面发力：一是顶层设计、系统集成推动制度创新；二是统筹联动、系统高效推动制度集成创新；三是前瞻部署、主动谋划推动制度创新；四是考核激励、容错纠错推动制度创新。（记者王文博）

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