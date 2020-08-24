自贸区建设提速 金融创新支持力度加大

自贸试验区扩围周年，作为建设重要支撑的金融制度正在酝酿更多突破。《经济参考报》记者获悉，上海自贸试验区临港新片区在挂牌一周年之际，出台了《关于以“五个重要”为统领加快临港新片区建设的行动方案（2020-2022年）》，明确将加大金融业支持力度，打造高端金融资源配置高地，推动金融服务实体经济，实现跨境金融集聚发展。另外，山东、广西、海南等多地也在出台支持举措，加大金融创新力度，增强金融服务实体经济功能，为产业聚集发展创造更好条件。

日前，上海自贸试验区临港片区迎来揭牌一周年，同时也交出了建设周年报。其中，金融支持对项目落地、产业聚集的推动作用成为亮点之一。片区内的很多高新技术产业、航运业等重点领域发展都得到了融资信贷等方面的大力支持。据介绍，自临港新片区揭牌以来，新片区管委会迅速出台金融发展扶持政策，加快集聚优质金融资源，持续优化营商环境，截至目前已落地和签约的基金项目共计35个，预计资金规模将达到2396亿元。8月21日，临港新片区举办2020年重点基金项目集中签约仪式，现场又签约投资基金类项目16个，资金规模超过842亿元。

山东、广西、海南等多地也在加大自贸试验区金融创新支持力度。日前，人民银行烟台市中心支行党委副书记、副行长王新军表示，将深入挖掘山东自贸实验区烟台片区内企业对金融服务创新及贸易投资便利化的需求，引导各银行业机构主动对接区内企业需求，进一步提升全市金融改革的层次和水平。广西也于日前出台文件，明确将加大税收金融服务以提升跨境贸易便利化水平。海南则在加速探索实施与跨境服务贸易配套的资金支付与转移制度。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，自贸试验区和自由贸易港是推进金融开放的试验平台，其中自贸试验区通过试验开放逐步形成可复制可推广的经验，逐步拓展到全国；而自由贸易港作为特殊政策区，将为我国便利畅通国际交往提供更多选择渠道。今后仍要在自贸试验区和自由贸易港上开展先行先试，逐步推进五个自由和一个有序，探索更加行之有效的政策制度，使其在自贸试验区和自由贸易港先沉淀下来形成更加成熟定型的制度。（记者王文博 汪子旭 桑彤）

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