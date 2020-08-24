原标题：国际社会高度关注中国启动自由贸易港建设 海南自贸港是“振奋人心的一步”

海南三亚国际免税城鸟瞰。 新华社记者 张丽芸摄

6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，标志着海南自由贸易港建设进入全面实施阶段，中国特色自由贸易港建设迈出关键一步。

构建现代产业体系，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业；加强税收、社会治理、法治、风险防控等方面制度建设；实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动……《总体方案》为海南自贸港建设勾勒出时间表和路线图。

“这是振奋人心的一步！”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，在经济全球化遭遇逆流的当下，《总体方案》的公布再一次证明，中国开放的大门只会越开越大。

以制度创新促扩大开放

“中国要把海南建设成具有国际竞争力和影响力的海关监管特殊区域。”据俄罗斯塔斯社报道，《海南自由贸易港建设总体方案》提出为海南发展设定的数十项目标、任务和措施，对货物贸易实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。根据这一方案，中国政府预计2025年在海南初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。

据新加坡《联合早报》网站报道，中国加快启动海南自由贸易港建设。按照《总体方案》规划，到2035年，海南自贸港将建设成为中国“开放型经济新高地”，到本世纪中叶，将全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

2018年4月，中国国家主席习近平在出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会时宣布，支持海南全岛建设自由贸易试验区。2018年10月，中国国务院印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》，其中提出，到2020年，自贸试验区建设取得重要进展，为逐步探索、稳步推进海南自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策体系打好坚实基础。2020年是海南自贸区实现既定目标和使命的一年，也是海南自贸港建设的开局之年。

“中央政府制定的优惠政策方案包括对进口消费品实施零关税，为海南最终成为一个自由港和单独海关管辖区铺平道路。”据香港《亚洲时报》网站报道，中国希望把中国最大的经济特区海南省打造成中国融入全球经济体系的第一线。中国不急于求成、急功近利，而是逐步推进这一计划。

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希认为，海南自由贸易港建设的核心是制度创新，是中国对经济、城市、生态、社会、产业、税收以及法治制度等方面试行高水平开放政策的“试验田”，是新时代中国全面深化改革开放的具体实践。

展现推动全球化决心

“海南自贸港建设是中国为国际经济合作打造的又一公共产品，正吸引国际社会的积极参与。”日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由认为，海南岛地理位置优越，处于东亚与东南亚结合的经济圈中心。海南自由贸易港有望成为国际高水平自由贸易与开放型经济的重要基地，对维护世界经济健康发展具有示范作用。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，《总体方案》表达了在现今复杂严峻的全球贸易环境下，中国将以实际行动推动全球化的决心。方案中明确提出海南要加强与东南亚国家的交流合作，海南自贸港可借助西部陆海通道、东盟-中国(10+1)和“一带一路”等平台参与国际区域的经济循环。此外，海南与邻近的粤港澳大湾区以及中西部的发展也应融为一体，在一盘棋的规划发展中，相互补充，良性竞争，从而达到各种资源有效循环。

拉美社报道称，自由贸易港模式代表了全世界最高的开放程度。由于涉及许多优惠政策，该模式帮助新加坡、迪拜等地实现了繁荣。中国计划将海南作为展示深化改革开放政策的窗口，海南自由贸易港建设将加强中国与东南亚国家的交流合作，并促进海南与粤港澳大湾区的联动发展。

中国人民大学教授王义桅接受本报采访时指出，海南自贸港建设规划中特别提到不仅学习借鉴诸如欧盟人员、货物、服务、货币的自由化流通，这是从欧洲一体化中吸取的自由港重要经验。开展国际互联网数据交互试点、建设海南国际设计岛等新领域、新业态、新模式的开拓，超越了自贸区层次，体现中国最高水平对外开放的新思路。海南自贸港背靠中国大地，连接粤港澳大湾区等发达经济区，面向东南亚，辐射印度洋、欧洲、非洲，具有非常大的发展潜力。在新冠肺炎疫情影响下的世界局势新变化中，海南利用自身优势，在全球贸易投资网格化趋势中发挥支点作用，是时代赋予海南自贸港的使命。

将提升全球投资者信心

据最新一期世界银行《全球经济展望》显示，新冠肺炎疫情或将使全球经济陷入二战以来最严重衰退，预计全球经济在今年将收缩5.2%。世界银行同时预测，若中国和亚太其他主要国家能够避免第二波疫情，那么随着经济活动逐渐常态化以及全球封锁解除，中国经济在2020年将维持正增长。

“往往在经济遇到困难的时候，改革的呼声会愈发强烈。”路透社报道称，面对逆全球化倾向日益显现的外部环境，中国最新发布的加快完善社会主义市场经济体制的相关文件从多个领域提出相应改革举措，为下一步深化改革和扩大高水平开放提供了行动纲领。建设海南自贸港就是备受国际社会关注的举措之一。今年1至4月，海南新设外商投资企业110家，实际使用外资3.16亿美元，同比增长252.3%，远高于全国同期平均水平。

“受疫情影响，当下出现的全球供应链‘去中国化’、脱钩、新冷战等噪音频频出现。中国提升自身在全球价值链、供应链中的地位，扩大深化改革开放，深度参与全球贸易、投资、数字化等领域规则制定，在当下尤为重要。”王义桅认为，海南自贸港建设有利于密切中国与东南亚的联系，同时借鉴欧美、新加坡等国成熟自贸港的成功经验，在进口原油、出口中国制造产品、数字化建设等多方面形成辐射效应，让海南成为中国联系世界的重要桥梁和纽带。

正如澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔所说，中国致力于营造开放公平的市场环境，将有利于提升投资者信心，促进全球经济复苏。

(责编：车柯蒙、杨曦)