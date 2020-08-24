成渝携手打造川渝自贸协同开放合作示范区 推动两地空港和海关特殊监管区域协同发展

8月12日，成都双流国际空港进境指定监管场地（口岸）推介会在成都双流空港口岸服务中心举行。本次推介会以线上直播和线下推介相结合，吸引100余家企业现场参与。会议现场，商品通供应链金融与电子商务西南总部基地、海吉星国际食材体验中心等项目签约落户双流区，总投资约175亿元。

2020成都双流国际空港进境指定监管场地（口岸）推介会现场。

推介会上，成都高新综合保税区双流园区管理委员会与重庆两路寸滩保税港区管理委员会在线签约。双方将依托两地空港、水港和综保区等优势平台，积极推动成渝两地空港和海关特殊监管区域协同发展，打造川渝自贸协同开放合作示范区，打造内陆国际航空枢纽和外向型经济发展新平台。

成都市双流区人民政府副区长张瑞琴在致辞中表示，当前双流区立足空港优势，充分发挥机场的枢纽效应、门户效应、流量效应，聚焦枢纽型航空产业、临空型国际贸易、空港型国际商务三大领域，以“打码头、补短板、强枢纽”思维打造门户功能突出、产业特色鲜明、区域带动明显的中国航空经济之都。双流区依托完善的口岸功能平台，加快吸引航空物流、跨境贸易、供应链综合服务企业聚集，加快构建具有区域带动力和国际竞争力的航空经济体系。

成都高新综合保税区双流园区管理委员会与重庆两路寸滩保税港区管理委员会在线签约。

据双流自贸试验区管理局副局长王林介绍，双流区拥有成都高新综合保税区双流园区、成都空港保税物流中心（B型）、成都空港国际快件中心、成都国际邮件互换局、国际货站等一批高质量开放平台。近年来双流区高度重视拓展国际机场口岸功能，相继建成了植物种苗、冰鲜水产品、食用水生动物、水果、肉类等空运进境指定监管场地和药品、生物制品等空运进境指定口岸，成为中西部进境指定监管场地和口岸门类最齐全的地区。

成都市双流区人民政府副区长张瑞琴现场致辞。

据介绍，2019年，空港口岸监管进出口货值超4700亿元，约占全省的70%；跨境电商交易规模突破150亿元，占全市80%。今年上半年，双流国际机场全力保障物流航空通道的稳定和畅通，国际全货机货邮增速超150%，创历史新高。

此次招商会由成都市双流区人民政府主办，成都市双流区航空经济局承办，通过新华网全程直播，在线观看人数超100万人次。（胡攀）

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