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经济大家谈：促进中国经济良性循环发展

李旭章

2020年08月24日19:43  来源：人民论坛网
 

习近平总书记强调，在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我们必须集中力量办好自己的事，充分发挥国内超大规模市场优势，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是基于当前国内外经济社会环境变化和新冠肺炎疫情的冲击，对中国经济优势和供需结构的再思考和再定位。

以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。疫情发生以来，中国一直致力于与世界各国一道共度难关，不断形成进口和出口平衡发展、利用外资和对外投资相互协调、增长动力更多依靠国内需求特别是消费需求的良性循环系统，促进国际收支基本平衡，为稳定国际产业链供应链、促进全球经济良性循环作出贡献。

主动实施扩大内需战略。加快构建完整的内需体系，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，以中高速增长顶起中国经济这片“蓝天”。我们要要维护国内国际循环顺畅、产业链供应链完整，加强内部科技攻关、产业升级和进一步扩大内需。要着力稳定和扩大居民消费，释放新兴消费潜力，更好满足居民健康生活消费需求，培养居民健康生活习惯；把产业链提升与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。要积极扩大有效投资，把民生投资与“新基建”结合起来；实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资；加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设；加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，大幅度提高中国公共医疗卫生服务水平和质量；加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，使新的经济循环建立在更高的技术基础之上，必将为扩大内需提供中长期持久动力，以“六稳”“六保”促进扩大内需战略。

构建关键核心技术攻关新型举国体制。即使没有新冠肺炎疫情，中国发展到今天也不能再依靠任何其他国家，高科技的进步、产业链的提升只能靠自己。同时，完整的产业链供应链需要进口环节顺畅。由于疫情和复杂国际环境的影响，一些零部件尤其是高科技产品必将转向国内生产，需要强有力的科技支撑，把关键核心技术的“饭碗”端在自己手中。要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。从体制机制上增强科技创新和应急应变能力，加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，补短板、强弱项、堵漏洞，提升科技创新体系化能力。使国家科研资源进一步聚焦重点领域、重点项目、重点单位。创新科技成果转化机制，打通产学研创新链、产业链、价值链；以科技产业链价值链的升级，促进国内国际产业链的稳定和发展。

营造宽松的政策、经济和社会环境。积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度。要适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。2020年政府工作报告指出，要发行1万亿元抗疫特别国债，安排地方政府专项债券3.75万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度；预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。这就是，要综合运用降准降息、再贷款等手段，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；创新直达实体经济的货币政策工具，推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行；让中小微企业贷款可获得性明显提高，让综合融资成本明显下降。大幅增加制造业中长期贷款。5月18日公布的《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》是党和国家对国际国内作出的承诺，是产业链提升和双循环格局的制度保障，将推动中国更快打造市场化、法治化、国际化营商环境。据此，要健全市场化投融资机制，支持民营企业平等参与；以资金循环启动产业链供应链，营造鼓励创新、宽容失败的科研环境。

中国不仅是最大的世界工厂，也将成为最大的世界市场。中国发展的目标是，合作共赢，与世界共辉煌。中国发展面临的风险挑战前所未有，但具有独特的政治优势和制度优势、雄厚经济基础、巨大市场潜力和亿万人民的勤劳智慧。挑战也是机遇，在一个更加不稳定不确定的世界中谋求发展，中国必须在开放中提升产业基础高级化、产业链现代化水平，实现国内国际循环互相促进的新发展格局。

作者：中共中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博导 李旭章

(责编：何淼、曹昆)
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