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西藏实施极高海拔地区贫困牧民生态搬迁——

住进新房子，过上新生活（脱贫攻坚高原行）

本报记者  江  山

2020年08月25日08:30  来源：人民网－人民日报
 

　　与拉萨市仅一山之隔，就是山南市贡嘎县岗堆镇。森布日村是西藏极高海拔地区居民生态搬迁安置点，一栋栋崭新的藏式民居整齐排列，家家户户房顶五星红旗飘扬。在安置点37栋002号，客厅宽敞明亮，今年44岁的牧民达瓦坐在沙发上，掩饰不住内心的激动：“我家是去年底搬到这里的。我现在和三个孩子住在一起。我们住的这套安置房，有150平方米，自来水、电都齐全，搬进来的时候就能用。”

　　过去是低矮的土坯房，现在是整洁的砖瓦房，过去吃水、取暖等都不方便，现在各种生活设施一应俱全。达瓦谈起生活的变化，颇多感慨。

　　达瓦原来住在那曲市安多县色务乡2村。色务乡平均海拔5100米左右，高寒、缺氧。由于地处偏远，交通不便，牧民生活非常贫困。同时，由于牧民居住分散，就医、就学、出行等也都很困难。

　　“那时候，我住的房子是土坯房，很狭小，一家人住得比较拥挤。同时，除了放牧，也没有其他工作可做。”说起过去，达瓦皱起了眉头。他告诉记者，过去想吃新鲜蔬菜很不容易，只能到县城里买。

　　“虽然有一些水井，但一到冬天，几乎全都冻上了，我们只能从河里砸冰块运到家里，储藏备用。”达瓦说他有个皮卡车，冬天的时候就用皮卡车运冰块到家里。

　　为了让这些极高海拔地区的贫困牧民走上致富路，西藏自治区统一部署，分期分批集中把这些牧民迁出。森布日村安置点建设完善了道路、供排水、供电等配套基础设施，以及教育、医疗、文化等公共服务设施。到2019年12月底，从那曲市双湖县、安多县、尼玛县搬迁安置957户4058人。达瓦一家就是搬迁安置户之一。

　　“搬过来以后，这里有医院、农贸市场。到拉萨也非常近，非常方便。有个头疼脑热，都可以去医院，也不用跑很远的路。”最让达瓦满意的是，家门口有了学校，孩子们上学方便了。

　　达瓦现在经营着一家小商店。他高兴地说：“搬迁搬出了新天地。现在，我们家一年收入在15万元左右。政策这么好，我要靠自己的双手，让日子一天比一天好、一天比一天甜。”

　　

　　■记者手记

　　搬迁一代人，幸福后来人

　　牧民搬出大山，搬来了幸福，过上了好日子。牧民变居民，放牧变务工，山区生活变城市生活。搬到安置点，不仅仅是生活条件的改变，更重要的是生活方式的改变。

　　搬迁一代人，幸福后来人。西藏实施极高海拔地区贫困牧民生态搬迁，目的就是让这些艰苦地区群众享受更好的生命健康保障和公共服务。挪穷窝、换穷貌、拔穷根……到了新家园，贫困牧民将获得更好的就医、就学环境，将有更多的就业机会，从此摆脱贫穷、走上致富路。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月25日 06 版）
(责编：杨曦、夏晓伦)
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