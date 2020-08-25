北方地区部分重点省市外贸外资工作座谈会召开

新华社青岛8月24日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华24日在山东青岛主持召开北方地区部分重点省市稳外贸稳外资座谈会。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，想方设法化解各种不利因素影响，切实稳住外贸外资基本盘。
北京、天津、河北、辽宁、山东、河南等北方地区外经贸重点省市有关负责同志出席会议。
胡春华强调，当前国际形势严峻复杂，对外贸外资稳定发展带来很大挑战。各地要增强紧迫感，坚持不懈做好稳外贸稳外资各项工作，更好服务于经济社会发展大局。外贸外资大省要在全国开放大局中找准自己的定位，努力发挥更大作用，为全国外贸外资发展多做贡献。要进一步加大开放力度，立足自身优势，着力打造对外开放新高地，带动周边地区外向型经济发展。要立足实际设定发展目标，并努力完成得更好。要把稳外贸稳外资各项工作做实做细，狠抓政策落地，全面加强对企业服务，积极培育新业态、新模式，为外贸外资稳定发展注入新动力。
会前，胡春华到青岛部分外贸企业和山东自贸试验区青岛片区，详细了解企业生产经营情况。他还到中国科学院海洋研究所和国家海洋牧场示范区考察海洋牧场发展情况。
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