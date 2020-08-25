推动次区域合作拓展深化 打造水资源合作新亮点

8月24日，国务院总理李克强在北京人民大会堂出席澜沧江—湄公河合作第三次领导人视频会议。李克强和老挝总理通伦共同主持会议。柬埔寨首相洪森、缅甸总统温敏、泰国总理巴育、越南总理阮春福出席。

新华社记者 饶爱民摄

本报北京8月24日电 （记者张慧中）国务院总理李克强24日上午在人民大会堂出席澜沧江—湄公河合作第三次领导人视频会议。李克强和老挝总理通伦共同主持会议。柬埔寨首相洪森、缅甸总统温敏、泰国总理巴育、越南总理阮春福出席。

李克强表示，澜湄合作因水而生。澜湄六国共饮一江水，可以说亲如一家人。习近平主席前不久倡议各国努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。中方赞赏机制各国为促进区域合作做出的积极努力。

李克强指出，澜湄机制成立4年多来，合作从快速拓展期进入全面发展期，为地区发展注入了新的“源头活水”，给各国人民带来了实实在在的利益。我们推动水资源机制性合作进入快车道；深化经贸合作，有力拉动经济增长；坚持以人为本，增进流域人民福祉。今年上半年，中国同湄公河国家双边贸易逆势增长，表明双方合作潜力巨大。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们同舟共济、守望相助，共同抗击疫情，努力恢复地区经济活力。

李克强就加强澜湄合作提出六点倡议：

——将水资源合作推向新高度。中方愿在力所能及的范围内，为各国更好利用水资源提供更多帮助。中方将从今年开始与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，共建澜湄水资源合作信息共享平台，更好应对洪旱灾害。定期举办水资源合作部长级会议和水资源合作论坛，实施好大坝安全、洪水预警等合作项目，提升流域综合治理和水资源管理能力。

——拓展贸易和互联互通合作。将澜湄合作同“国际陆海贸易新通道”对接，进一步畅通贸易通道，优化资源配置，维护产业链供应链稳定，推动协同发展。共同推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，实现更高水平的区域经济一体化。建设好中老、中泰铁路。深化金融合作。建设好地区“快捷通道”和“绿色通道”网络，便利人员往来和货物流通。

——深化可持续发展合作。加快落实农业合作三年行动计划，实施好“丰收澜湄”项目集群。中方欢迎更多湄公河国家优质农、畜及其副产品输华。开展应对气候变化、保护生物多样性等合作。

——提升公共卫生合作。中方将在澜湄合作专项基金框架下设立公共卫生专项资金，在力所能及范围内提供物资和技术支持。中方新冠疫苗研制完成并投入使用后，将优先向湄公河国家提供。开展重大突发公共卫生事件信息通报和联合处置。共同支持世界卫生组织更好发挥作用。

——加强民生领域合作。共同实施防灾减灾、乡村清洁卫生等项目，让澜湄合作更多惠及基层民众。推广贫困社区综合发展，努力振兴旅游业。

——践行开放包容理念。加强各机制交流互鉴，推动澜湄合作同其他次区域机制间的交流合作。积极探讨同日、韩、欧盟等开展第三方合作。中方支持东盟在东亚合作中的中心地位，愿通过澜湄合作助力东盟共同体建设，深化中国—东盟战略伙伴关系。

李克强指出，当前中国疫情防控和经济社会发展取得重大成果。中国的发展将为湄公河国家和世界各国带来更多合作机遇。中方期待同湄公河国家一道努力，推动澜湄合作不断深化拓展，为次区域和本地区发展繁荣注入更多活力。

与会领导人高度评价澜湄合作取得的丰富成果，完全赞同李克强就加强机制合作提出的倡议。各国领导人表示，澜湄合作为促进地区经济社会发展、民生改善，巩固和平与安全，增进相互理解与信任发挥了重要作用。各方充分肯定在水资源合作上取得的进展，愿同中方深化澜湄流域经济发展带合作，对接“国际陆海贸易新通道”，加强互联互通。各方赞赏中方承诺新冠疫苗研发成功后将作为国际公共产品，增加疫苗在发展中国家的可及性，愿同中方深化公共卫生领域合作，加强疫情防控合作，促进经济复苏发展。各方致力于促进区域经济一体化和贸易投资自由化便利化，有效维护多边主义。

李克强和各国领导人还共同出席了缅甸接任下届澜湄合作共同主席国的交接仪式。

会议发表了《澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议万象宣言》和《澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议关于澜湄合作与“国际陆海贸易新通道”对接合作的共同主席声明》。

何立峰等出席会议。

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 03 版）

(责编：杨曦、夏晓伦)