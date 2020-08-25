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全国粮食加工转化率今年将达88%

田间连车间 增产又增收（关注粮食安全·从吃得饱到吃得好）

本报记者  常  钦

2020年08月25日08:30  来源：人民网－人民日报
 

　　夏粮收购时节，中原大地洋溢着丰收喜悦。“优质麦供不应求，一月前，所有麦子就都被汇丰集团‘包圆’了。”河南永城市新桥镇种粮大户刘新全快人快语。

　　“做面包要强筋的，做馒头要中筋的，现在种地分不清哪行？”刘新全说，今年赶上优质麦工程，流转的3000亩地全种上优质强筋麦——“新麦26”，每斤高出市场价5分钱，下种前就找好了买家。从供种到播种，从管理到销售，集中连片、统一标准，每亩节本增收200多元。

　　让刘新全踏实的，是一条从田间到车间的全产业链。在汇丰集团的一条条生产线上，麦子变成饺子、面包、蛋糕等各类专用面粉。“企业就盼好麦子。”集团负责人袁先荣说，像“新麦26”这个品种，适合做水煮类食品，口感好，不浑汤，生产出来的饺子粉、烩面粉、馄饨专用粉等，销往全国20多个速冻食品厂家。

　　农业龙头企业被称为“粮头食尾”，一头连着农田，一头连着餐桌，倒逼供给侧结构性改革。“以前一个乡镇，小麦品种多达十几个，收购起来难区分。”袁先荣说，现在车间与合作社、家庭农场形成固定订单，科学布局种植区域，一张张订单让麦子有了新种法，专业种植化覆盖率由2013年的5%提高到现在的39.5%。

　　在河南，依托“粮头食尾”“农头工尾”，农产品正发生华丽变身，优质专用小麦达1350万亩。优质专用小麦总量大、品质好、纯度高，收获前90%以上被企业订购。“专用小麦就要专种专收专储专用。”永城市农业农村局局长孙立峰说，自2017年起，永城规模化种植30万亩强筋小麦、30万亩富硒小麦。

　　壮大龙头企业，永城市引导当地140多家面粉企业整合重组，成立五大集团，在市场中强筋骨、增实力。同时建立与农户之间利益共享、风险共担的新机制，签订小麦收购合同120多万亩，每年带动农民增收近亿元。

　　凭借着出色的面粉加工能力和优质的面粉质量，永城市获得“中国面粉城”称号。在面粉生产车间，经过清理、研磨、筛理等17道工序，小麦变成饺子粉、油条粉、糕点粉、面包粉……一吨优质的面包粉，市场价在8000元左右，小麦身价增长了3倍左右。

　　麦粒被“吃干榨净”。走进汇丰集团旗下麦客多公司的生产车间，蔓越莓薄饼蛋糕、蜜枣蛋糕、丹麦手撕面包……“前路可提取8%生产速冻饺子粉，中路可提取51%生产手撕面包专用粉，后路可提取5%的沙琪玛专用粉，麦胚用于生产蛋糕干，剩下的麸皮用来生产杂粮饼干。”袁先荣说，“经过精深加工，一粒麦子变成5种糕点！”

　　“龙头”带动产业链。从专一加工小麦粉到生产手撕面包、海绵蛋糕等多种产品，永城的麦香飘向国内大中型超市、商场。

　　一粒粒小麦长成了大产业。如今，在我国老百姓的餐桌上，1/4的馒头、1/3的方便面、3/5的汤圆、7/10的水饺，产自河南。不仅是粮食生产核心区，更是农产品加工主产地，到2025年河南省粮油加工转化率将达到90%以上，加速由“中原粮仓”到“国人厨房”的转变。

　　全国强化粮食全产业链，优化供给体系，在更高层次上实现粮食供需动态平衡。按照规划，到2020年，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食产业增加值年均增长7%左右，粮食加工转化率达到88%，主食品工业化率提高到25%以上，主营业务收入过百亿的粮食企业数量达到50个以上，初步建成适应我国国情的现代粮食产业体系。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月25日 02 版）
(责编：杨曦、夏晓伦)
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