我们这样抓“六保”（61）

爱心积分
本报记者 朱思雄
在安徽六安叶集区三元镇沣桥村，新风爱心超市一早就开了门——又有几个村民用“爱心积分”来换商品哩！
超市管理员陈丽贤拿出商品发放表指给记者看：“瞧，李贤文用90分换了肥皂、牙膏、黄豆酱；刘运友用100分换了食用油、洗衣粉……”
记者仔细翻看，兑换记录写满了好几页纸。
沣桥村党总支书记陆福川向记者介绍：乡村振兴，不仅让农民富口袋，也要“富”脑袋。如果农民口袋鼓起来了，脑袋还是空荡荡，高质量发展就是一句空话。六安通过奖励好媳妇、好婆婆、文明示范户等，来推动好乡风。村民获得了这些荣誉，就能积攒一定的分数，然后到指定的爱心超市换商品。
在六安农村，这样的爱心超市已有200余家，成为建设乡风文明的重要载体。
“云和师傅”
本报记者 顾 春
听说浙江的“云和师傅”来传授木耳种植技术，吉林延边的农民兄弟们奔走相告。
连日来，陈志伟、李洪旺两位“云和师傅”顶着烈日走进延边一个个村屯，手把手向当地农民传授致富法宝。
“云和师傅”是指属浙江省云和县户籍、经培训考试获得技师以上职称、具备5年以上异地综合开发生产实践经验，并持有县人民政府核发的《云和师傅》证书的知识技术型农民。
“云和师傅”发端于十多年前，从“卖体力”到“卖技术”，从国内打拼到海外开发，目前已成长为浙江唯一一个以人称命名的劳务商标和质量名牌。按从事专业划分，有种养、加工、建筑、商贸、饮食等九大类。
最新统计，全县共有“云和师傅”600余名，后备“云和师傅”1000多名，足迹遍布30个省（区、市）、290多个县市，年创社会经济效益100多亿元。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】