我们这样抓“六保”（61）

爱心积分

本报记者 朱思雄

在安徽六安叶集区三元镇沣桥村，新风爱心超市一早就开了门——又有几个村民用“爱心积分”来换商品哩！

超市管理员陈丽贤拿出商品发放表指给记者看：“瞧，李贤文用90分换了肥皂、牙膏、黄豆酱；刘运友用100分换了食用油、洗衣粉……”

记者仔细翻看，兑换记录写满了好几页纸。

沣桥村党总支书记陆福川向记者介绍：乡村振兴，不仅让农民富口袋，也要“富”脑袋。如果农民口袋鼓起来了，脑袋还是空荡荡，高质量发展就是一句空话。六安通过奖励好媳妇、好婆婆、文明示范户等，来推动好乡风。村民获得了这些荣誉，就能积攒一定的分数，然后到指定的爱心超市换商品。

在六安农村，这样的爱心超市已有200余家，成为建设乡风文明的重要载体。

“云和师傅”

本报记者 顾 春

听说浙江的“云和师傅”来传授木耳种植技术，吉林延边的农民兄弟们奔走相告。

连日来，陈志伟、李洪旺两位“云和师傅”顶着烈日走进延边一个个村屯，手把手向当地农民传授致富法宝。

“云和师傅”是指属浙江省云和县户籍、经培训考试获得技师以上职称、具备5年以上异地综合开发生产实践经验，并持有县人民政府核发的《云和师傅》证书的知识技术型农民。

“云和师傅”发端于十多年前，从“卖体力”到“卖技术”，从国内打拼到海外开发，目前已成长为浙江唯一一个以人称命名的劳务商标和质量名牌。按从事专业划分，有种养、加工、建筑、商贸、饮食等九大类。

最新统计，全县共有“云和师傅”600余名，后备“云和师傅”1000多名，足迹遍布30个省（区、市）、290多个县市，年创社会经济效益100多亿元。

(责编：杨曦、夏晓伦)