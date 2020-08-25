江西高速公路服务区开启新一轮提质升级

8月19日，江西高速公路服务区提质升级动员会召开，标志着江西省服务区新一轮提升行动正式拉开帷幕。
此次会议的主要内容是总结江西服务区近年来的发展经验成果，查找问题短板，为服务区未来发展理清思路、明确目标、提出要求，全面开启新一轮服务区提质升级，进一步满足人民群众日益丰富的美好出行需求。
近年来，江西高速公路服务区深入贯彻落实交通运输部的相关部署要求，围绕服务美好出行，建设发展取得了亮眼成效。一批商业综合体和主题特色服务区崭新亮相，环境卫生得到有效改观，品牌业态极大丰富，绿色服务区、智慧服务区建设崭露头角，“服务区+精准扶贫”助力脱贫攻坚取得实效；以服务区为载体的产业融合发展势头强劲，雷公坳文体产业园、兴国研学旅游综合体等产业项目相继落地，群众出行满意度普遍提高。此外，江西省高速集团畅行公司推出首款智能手机应用“行吧APP”已于近日正式上线启动，实现了线上点单购物、服务区评价、服务区导航、排障服务等多项便捷功能，经过半年试运营，目前该软件已覆盖江西89对服务区，注册高速用户超40万人，交易金额突破1500万元。
本次会议提出，“争取用两年时间，达到全国高速公路服务区一流水平”的提升目标。未来将着眼于加速改善服务区硬件设施、服务质量和环境卫生，聚焦解决供水保障、公厕卫生、汽修服务等突出问题，对标全国标杆，进一步深化“旅游风景区”“商业综合体”“网红打卡点”“物流中转仓”等服务区创新发展模式。计划至2022年，江西将打造30%以上服务区成为集停车休息、购物消费、休闲娱乐于一体的复合功能型服务区和主题特色服务区，并实现新能源汽车充电桩100%覆盖，污水处理100%达标，进一步营造良好的司乘出行体验。（赵运楠）
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