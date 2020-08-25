上海在线经济等新业态新模式蓬勃发展

数字化赋能美好生活（走向我们的小康生活）

摊面糊、打鸡蛋、刷酱、打包，不出两分钟，高师傅便做出一份可口的煎饼果子。

助手接过煎饼果子，扫一眼屏幕，抬手放进相应编号的保温柜。不到一分钟，从地铁站出来的李先生，拿起手机一扫，柜门弹开，取走早餐。

这里是“盒小马”上海首店，开在上海黄浦区一家商场B2层——地铁13号线世博会博物馆站出站口，由早餐档口与保温自动取货柜组成，现场售卖，网上也能下单。

“提前两站下单，到站后随即拿走，热气腾腾。”体验了这种早餐创新业态，程序员李先生评价说：“太方便了，如今早上多睡会儿也可吃到现做的新鲜早餐。”“互联网平台+早餐服务”等创新模式，正在推动上海加速打造“早餐工程”升级版。

上午10点，阵雨。生鲜电商“叮咚买菜”前置仓淞虹站负责人李伟隔两分钟就看一眼系统屏幕。那是张电子地图，以“当前位置”为中心，3公里半径内，密密麻麻分布着200多个标注点。

“蓝色是在送，黄色是下个时段要送的，红色是已发生延迟。”饭点儿将至，订单骤增，李伟紧盯订单送达动态，全力把控站点运营。11名分拣员一刻不停取货打包，17名配送小哥冒雨奔忙……

“您好，今天雨太大了，您的菜可能会晚5分钟送到。”淞虹站配送小哥王亚旭眼看快要超出平台承诺的29分钟送达时限，赶忙打电话向客户解释。“不要紧，路上慢点。”长宁区金菊小区的陈阿姨安慰道。

陈阿姨是老顾客。疫情期间，朋友推荐她转到线上买菜。一开始，她心里打鼓。下单一试，就成了忠实用户，“我爱做鲫鱼豆腐汤，鱼得鲜活。送来时，3条小鲫鱼装在氧气箱，倒进水盆时还很鲜活。”

上海聚集了一批行业地位突出的电商企业。为进一步发挥大平台、大流量作用，上海正着力打响“上海云购物”品牌。今年上海“五五购物节”期间，实体商业纷纷借助数字化赋能，推出“云逛街”“云购物”“云展览”“云走秀”等系列活动。

今年4月，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》发布。上海，正打造在线经济发展新高地，助力美好生活。（记者 季觉苏 曹玲娟 庄俊亭）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)