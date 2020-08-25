上交所：推动科创板尽快形成一定规模

上海证券交易所8月24日消息，上交所党委召开专题党委会，认真学习领会中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中国证监会主席易会满在创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式上的讲话精神。

上交所党委体会到，上述讲话提出了资本市场正在发生深刻结构性变化、正处于难得发展机遇期等重大判断，清晰阐释了“建制度、不干预、零容忍”要求的精神实质和内在关系，对资本市场贯彻“六稳”“六保”方针，更好服务、驱动、引领实体经济发展提出明确要求，为当前和今后一个时期资本市场改革发展工作提供了总体遵循和清晰导向。

上交所认为，推进创业板改革并试点注册制，是党中央、国务院做出的重要决策部署，是资本市场建设承上启下的重要环节，是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能的重要安排，对于完善我国资本市场体系，助力粤港澳大湾区建设，促进国民经济整体良性循环和经济高质量发展具有重大意义。

上交所党委表示，将坚持市场化、法治化、国际化方向不动摇，认真落实“建制度、不干预、零容忍”要求。下一步，上交所将在证监会统一领导下，持之以恒建设好科创板，继续发挥科创板“试验田”作用；将按照错位发展、适度竞争原则，推动科创板尽快形成一定规模，树立良好品牌和示范效应。

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