北京第三批中小企业服务券新增企业“法律服务”项目

8月17日，北京市经济和信息化局深入贯彻落实党中央、国务院关于支持中小微企业发展的决策部署，按照《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》要求，发放第三批中小企业服务券，并公布了经公开征集、评审确定的中小企业服务券服务产品及其机构名单。

此次新冠肺炎疫情对全市社会经济秩序产生了很大的冲击和影响，对企业的生产经营和复工复产带来了诸多困难，特别是一些中小微企业面临着很大的压力。部分中小企业在疫情影响之下，面临着违约或劳动关系处理等法律难题，而法律诉讼成本相对较高，很多企业在这种情况下不得不选择裁员或破产，这让企业的生存发展和社会劳动关系的稳定都面临了巨大的挑战。

北京市经济和信息化局考虑到中小企业面临的法律难题和诉讼成本，为帮助中小企业恢复生产，稳定社会劳动关系，减少中小企业的“裁员”行为。在第三批中小企业服务券项目中新增了“法律服务”项目，针对企业面临的各类民商事诉讼案件，最高可补贴委托代理合同额的50%，补贴金额最高可达20万元。

据了解，全市共有两家律所成为指定法律服务机构，将为符合条件的中小微企业提供法律咨询服务及诉讼、仲裁案件代理等服务，解决企业用工、商业合作等法律风险和纠纷。北京圣伟律师事务所相关负责人表示，此次政府补贴力度非常大，作为入选单位，他们将积极响应号召，降低收费标准，调配精干力量，全力配合党和政府的工作，用专业力量为企业保驾护航，为推进社会经济稳步发展贡献力量。

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