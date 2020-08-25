聚焦基层社会治理再创新 筑牢高质量发展根基

党的十九届四中全会提出，社会治理是国家治理的重要方面，必须加强和创新社会治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。8月22日，由《小康》杂志社主办，清华大学社会治理与发展研究院提供学术支持的“2020中国社会治理与全面小康研讨会”在北京召开。本次研讨会旨在挖掘各地创新社会治理先进典型，推进社会治理创新实践，提高社会治理水平，总结社会治理的典型创新做法和先进经验，为全面建成小康社会作出积极贡献。

《小康》杂志社社长舒富民在致辞中表示，在城市化进程加快、城镇化水平不断提高的背景下，城乡二元结构也在逐步改变。超大城市、城市群、湾区的不断崛起，改变了传统城镇分布格局，也颠覆城镇的传统概念。在这种态势下，市、县区域视角具有更加丰富的意义。积极探讨市、县区域社会治理的新突破，着力打造市、县区域社会治理共同体，把制度优势转化为治理效能，把更好满足人民群众美好生活需要落实到县域社会治理的每一个环节，既是此次研讨会“头脑风暴”的主题内容，也是未来持续关注的方向。

清华大学社会治理与发展研究院副院长严飞在致辞中指出，在社会治理现代化时代，不同地区都在依托自身固有要素禀赋和资源优势，不断完善和推进社会治理现代化落地。通过调研发现，不同地区呈现出优治、善治、德治、美治等不同侧面，一些地区特别强调重视家风建设，一些地区强调全域经济打造，还有一些地区更加强调民族团结。

2019年至2020年上半年，《小康》杂志社联合清华大学社会治理与发展研究院成立的课题组，走访了全国多个县市区，总结出“荔波创新421社会治理，擦亮地球绿宝石”“顺德创建高质量社会治理的共生态”等多个基层社会治理典型案例，这些案例的总结，为进一步提升基层社会治理能力，提供了典型样本。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)