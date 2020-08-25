京东方携手北医三院共推呼吸慢病管理解决方案落地

8月22日，京东方健康科技携手北京大学第三医院启动医工结合赋能慢性气道疾病全程管理项目。双方将共同推动慢性阻塞性肺疾病（以下简称慢阻肺）分级诊疗新模式，打造全新物联网化“防、诊、治、康、教”的管理流程，帮助高危群体早筛查、早诊断、早治疗，为更多慢阻肺患者带来智慧健康解决方案。

BOE（京东方）推出的呼吸慢病管理解决方案基于慢阻肺分级管理框架，可实现家庭、基层医院及三级医院联动。通过采用物联网、人工智能和大数据技术，以及肺功能仪、呼吸机、制氧机和无创多参数检测仪等呼吸相关的居家设备，进行诊疗数据的自动传输、存档、分析与管理；医生还能够在远程指导慢阻肺患者规范治疗，提高管理效率，实现呼吸慢病的全病程精准管理。据悉，今年9月该项目正式启动，将呼吸慢病管理解决方案应用于北京大学第三医院等5家医联体医院。同时，京东方健康科技还将进一步深化和北京大学第三医院合作，深度挖掘数据价值，加快推进呼吸慢病管理解决方案在全国落地。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)