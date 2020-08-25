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中南建设2020半年报出炉：业绩稳健增长 归母净利润同增56.2%

2020年08月25日17:11  来源：中国网
 

　　8月24日晚，中南建设(000961.SZ)发布2020年半年度报告。

　　报告期内，公司实现营业收入296亿元，同比增长27.3%；归属于上市公司股东的净利润20.5亿元，同比增长56.2%；基本每股盈利0.54元，同比增长54.06%；权益净利润率6.90%，同比提高1.28个百分点，加权平均净资产收益率9.11%，同比增加2.36个百分点。

　　砺境打磨仍显成长本色，面对上半年复杂严峻的经济形势，中南建设坚守“稳增长、出利润、保安全”的经营主张，进退有序积极应对，交出了一份出彩的业绩答卷。

　　经营业绩稳健提高 量涨质增新蜕变

　　上半年以来，中南建设以拓路者的姿态前行，面对各种不确定性仍步履如磐，在“稳增长”的主基调下，获得了经营质量的持续提升。

　　截至2020年6月末，公司资产规模首次突破3000亿元大关，达到3229.03亿元，相较于2019年末增长11.13%；归属于上市公司股东的净利润20.5亿元，同比大幅增长56.2%。

　　公司房地产业务实现合同销售金额813.9亿元，同比增长0.2%，销售面积609.1万平方米，同比减少5.7%。在疫情得到控制的第二季度主动作为，实现业绩反超，公司实现销售金额598.0亿元，同比增长18.9%，销售面积445.5万平方米，同比增长12.9%。上半年公司一、二线城市销售金额占总销售金额的比例为43%。

　　公司建筑业务实现营业收入96.8亿元，同比增长22.1%。其中在积极复工的第二季度实现营业收入69.4亿元，同比增长47.3%。同时，中南建设抓住发展机遇，新承接项目合同总金额148.3亿元，同比增长18.4%。其中3亿元以上项目19个，占新增合同额的64%。

　　基于中南建设坚定的战略布局叠加公司高效管理，上半年公司房地产和建筑业务收入实现双增长，归母净利和基本每股收益增幅均超过50%，“出利润”优异，在同等规模房企中表现亮眼。

　　多举措优化负债 财务安全强保障

　　中南的“保安全”体现在了财务的抗风险能力上，上半年资产负债结构优化，融资结构调整，减少融资成本的同时，加强现金流管控，是中南经营质量提升的另一大表现。

　　半年报显示，中南建设资产负债率总负债率89.48%，相比2019年末下降1.29个百分点；剔除合同负债(原预收账款)后的资产负债率50.85%，保持在行业绝对低位；有息负债(含期末应付利息)总额781.4亿，在同规模的公司中保持低位。

　　现金流方面，上半年中南建设经营性现金流入665.7亿元，同比增长14.75%；经营活动产生的现金流量净额20.34亿元，同比增加41.75%。公司货币资金281.5亿元，相比2019年末增加10.8%，保持了良好的经营性现金流状况。

　　有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债237亿元，占全部有息负债的30.33%，较2019年末的34.31%下降3.98个百分比，长短期结构更加均衡。现金短债比1.19，比2019年末增加13.3%，偿债保障度进一步提高。

　　2020年上半年，得益于公司业绩快速增长，中南建设实现加权平均净资产收益率9.11%，同比提高了2.36个百分点，权益净利润率比同期增加1.28个百分点至6.90%，公司管理改革红利不断释放。

　　融资渠道方面，公司直接融资不断多元化，境内累计新发行债券53.58亿元，品种涵盖小公募、中票、尾款ABS、供应链ABS，投资人结构持续优化。境外新发行2亿美元海外债，获5倍超额认购，票面利率较去年首次发行下降187.5BP，融资成本进一步下降，不断构筑公司资金护城河。

　　土储优质充沛 长效激励稳发展

　　投资质量的确定性是中南投资策略的核心要义。上半年中南建设继续拓宽土地获取渠道，提高货地比，进一步聚焦长三角、珠三角以及内地人口密集城市等核心都市圈，重点区域极致深耕，补货力度加大。

　　半年报显示，2020年上半年中南建设新增项目45个，新增土储建面688.5万平方米，远大于609.1万平方米的销售面积。且新增项目平均地价明显下降，从2019年末的约5200元/平方米下降到2020上半年约4400元/平方米。拿地金额/销售金额仅为38%，为后续投资留出了空间。。

　　截至上半年末，中南建设已进入全国109个城市，覆盖长三角、珠三角、京津冀以及中西部等中心城市，目前共拥有418个项目，总土储建面4411万平方米，土储资源优质充沛。

　　正由于中南始终保持着稳健的步伐，坚持增长速度与经营质量并重，使得众多机构投资者纷纷看好。2020年初以来，中南建设就获得了多家券商超过60份研报“买入”、“增持”、“推荐”的评级。

　　值得注意的是，中南近年来推行股权激励机制与公司业绩考核目标挂钩，彰显了管理层对公司成长确定性的信心。多年来持续兑现业绩承诺，公司于2020年上半年先后完成了现金分红和部分股票期权行权，用实际行动与股东共享发展红利。

　　2020下半场，中南建设将坚持“用确定性去穿越新常态”的战略主张，提升组织能力、运营能力、产品能力等长周期发展能力，以稳健的姿态开创高质量、有效率增长的新时代。

(责编：许维娜、毕磊)
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