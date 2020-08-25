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广西南宁青秀区开展“空中课堂” 城乡“共学一节课”

2020年08月25日17:43  来源：人民网-财经频道
 

为探索疫情防控常态化下的有效学区联动模式，提升学区教育教学质量，2020年7月初，青秀区南湖学区举办了语文、数学、英语学科“共学一节课”城乡空中课堂期末复习研讨活动。

活动期间，南湖学区内的6所学校利用希沃交互智能录播设备，采用网络直播点对点互动与多点同步观看的双师课堂模式，开展了10次学区校际间的教研互动及城乡“手拉手”帮扶活动。

本次城乡空中课堂，让学区内不同校的学生能够在同一位教师的指导下“共学一节课”，不仅突破了传统教学的时空限制，还真正实现了远程课堂的即时互动。

在教育信息化2.0的背景下，青秀区南湖学区利用先进的教育信息化装备，探索学区教研新模式，共享优质师资与课堂，有效地促进了学区内教学水平的协调发展。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)
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