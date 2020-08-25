东航携手国铁集团上线“空铁联运”产品 让旅客出行更便捷

人民网北京8月25日电 （记者乔雪峰） 8月25日，中国东方航空集团有限公司携手中国国家铁路集团有限公司正式宣布，东方航空APP和铁路12306APP全面实现系统对接，“空铁联运”产品正式上线。旅客可通过任一方的APP，一站式购买东航、上航航班与高铁车次的组合的联运客票，这不仅标志着两家企业自有销售平台实现了“互为第一次”的接口对接，中国民航和高铁销售平台实现互联互通，开启了铁路车次、航班信息的数据共享，“飞机+高铁”的组合出行模式愈发便捷。

民航和铁路都是综合交通运输体系的重要组成部分，具有很强的互补性。早在2019年9月，东航按照民航局关于促进空铁联程运输发展的有关部署，就曾与国铁集团共同签署战略合作协议，双方在创新联运产品、推进联程售票、促进综合运输服务一体化发展方面达成了合作意向，特别是通过信息化、互联网等手段在运输接驳上加强合作。

经过一年多的筹备，互联网化销售的“空铁联运”产品正式上线。区别于以往旅客需要分别在航空、铁路购票端口预订机票、火车票的购票方式,此次“空铁联运”产品推出后，旅客可根据意愿，自行选择航班与高铁进行自由组合，在APP上轻松完成全部预订流程。

在覆盖区域方面，此次“空铁联运”一期产品聚焦于服务长三角一体化发展的国家战略,以上海虹桥国际机场、铁路虹桥站为核心枢纽，开通江、浙、皖大部分城市经上海前往东航国内各通航城市的双向联运；未来，联运中转城市还将逐步拓展到北京、广州、深圳、成都、南京、杭州、武汉、西安等多个重点城市，满足旅客跨区域、多方式的出行需求。

多年来，我国交通运输行业改革发展取得重大突破，实现了交通基础设施跨越式发展，“五纵五横”综合运输大通道全面贯通，开创了交通运输发展新局面。交通运输行业作为兴国强国的基础，既是人民的共同期盼，更是我国现代化建设的必然要求。

伴随着中国经济的腾飞，东航集团与国铁集团在为旅客提供空地综合运输一体化服务的同时，不断推动中国交通运输领域网络建设，答好“交通强国”的时代课题。此次“空铁联运”产品正是推进铁路和民航运输供给侧结构性改革所做出的创新举措，对枢纽机场联通轨道交通，提升机场、高铁站的辐射范围，提高民航、铁路的运行效率和服务水平都起到积极的促进作用。

值得一提的是，此次“空铁联运”产品的上线，也是东航在常态化疫情防控下，打好“育新机、开新局”的主动仗，继全国首创推出现象级航空系列产品“周末随心飞”“早晚随心飞”之后，持续进行产品创新，有效激发市场需求，服务“国内大循环”的一项新举措、新实践。

在此次空铁联运产品正式发布后，两大集团也将进一步在战略层面、业务层面展开立体式全方位的优势互补，为“交通强国”建设提供新动能，更好地服务经济社会发展，同时为旅客带来更丰富、更美好、更便捷的高品质出行体验。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)