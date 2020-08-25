亿海蓝披露2020半年报 核心业务大幅增长

近日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司发布2020年半年报。

报告显示，公司实现净利润177.48万，其中，数据服务作为公司核心业务，报告期内实现收入2,346.51万元，较上期大幅增长52.81%。

据报道，2020年新冠疫情发生后，公司基于拥有全球船舶AIS数据的优势，迅速推出针对船舶疫情防控的 “船舶健康码”，对在某段时间内曾停靠或途径疫情严重国家的船舶，在船讯网上发出提醒，有效提升了海关、边防、海事、港口、船舶服务等单位防疫工作的精准程度。

亿海蓝致力于持续建立和增强航运数据资产及数据技术能力，持续推动数据为航运产业及贸易金融相关产业赋能。2020年上半年亿海蓝研发投入继续增加，研发费用同比增长40.63%。

(责编：白宇)