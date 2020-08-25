快递企业多维度奖励员工 促进人才队伍建设

穿街过巷的快递员是社会生活中一股流动的力量，在为消费者带来便利的同时，还经常对需要帮助的路人伸出援手，成为“流动的雷锋”。

记者了解到，8月21日，德邦快递在杭州召开德邦快递2020快递员大会，给业务能力出众的快递员颁发金砖年终奖，并从岗位晋升、多才多艺和社会责任感等维度表彰快递员。

“房子的首付到手了！”来自云南的德邦快递员李勇美在拿到“金砖年终奖”后开心地说。今年像李勇美这样获评金星快递员的一共有207人，他们每人获得了价值10万元的金砖奖励。

除此之外，还有9名快递员分别以“金砖快递员”、“晋升快递员”、“网红快递员”和“勇担社会责任快递员”的身份获得了奖励。

电商经济的不断渗透，让快递物流行业成为整个经济发展、社会运行的毛细血管。来自湖北孝感的快递货车司机张林，在疫情最严重、封锁最严格的时候从老家赶到武汉，投入到了抗疫战斗中。疫情期间，防疫物资的供应和畅通备受关注，不少德邦快递一线的快递员和司机都像张林一样，走上了抗疫的前线，为医护人员送上他们最亟需的医疗物资，为居民送去他们需要的生活物资。

今年7月，快递员黎志伟在收派货物途中为保护一个小女孩而挺身挡刀，获得了广泛赞誉。在黎志伟住院治疗期间，企业授予他“德邦快递见义勇为英雄”荣誉称号及“见义勇为”专项奖励50000元。在本次快递员大会上，黎志伟和张林也都获得了德邦快递“特别贡献”奖。

据介绍，德邦快递专门出台了《德邦快递见义勇为人员奖励和保障规定》，并设立“见义勇为”专项经费，用于奖励和保护见义勇为人员。除了物质奖励，德邦快递在内部也建立了完善的培训和晋升体系，让一线快递员也能有机会晋升到管理岗位。 (夏晓伦)

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