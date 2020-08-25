原标题：山东章丘：全域旅游擘画美好生活

“大串门口排队了”，一位店主的熟人走过小店门口时喊道，正在忙着烤串的店主抬头笑着打招呼。夜色下，山东省章丘区三涧溪村美食街上的游客熙熙攘攘。“多的时候有一万七千多人，少的时候也有七八千人，”村党总支书记高淑贞说，“村里还在建设民宿，并筹划下一步做宠物寄养。乡村振兴，产业是重要基础，发展旅游就是为了增加村民收入，同时，也增加村集体收入。”

章丘文祖街道石子口村在村支书王化伟带领下，依托齐长城和村里的老房子，发展时养山居民宿，周末和节假日经常是一房难求，村集体年收入增加40万元以上，该村贫困户实现集体脱贫。

章丘区旅游发展中心主任宋亦舟说，全域旅游成为全区推动乡村振兴的重要引擎。在紫缘香草园有1600多个点可供婚纱摄影取景，游客尤其是孩子可以在国学芝兰书画院学习体验。“园主”宋世斌说，在这里做乡村旅游已经坚持了八年，不断丰富园内业态，年接待游客50多万人次，吸纳当地200多人就业。

乡村文化得以更好地保护与利用。青山环绕，泉水涓涓，曾经拍摄《闯关东》的朱家峪修复了文昌阁、朱氏家祠等古建筑，完好地保护了康熙立交古桥等景观，并在村外精心打造了闯关东展览馆。官庄街道石匣村在8月中旬举办了过半年暨第二届乡村振兴戏剧节，吸引了数千名游客到村里攒伏羊、赏美景、唱大戏、过半年。

（图 王道峰）

文化旅游大项目成为章丘全域旅游的重要支撑。在绣源河畔，华侨城数座荷花与锦鲤造型的建筑已经落成，并洽谈引入《国家宝藏》、中国国家地理等授权文化项目，今后还将引入大型水公园、海洋世界、主题酒店、主题商区、冰雪项目、国际大马戏等。在百脉泉旁边，颇受瞩目的明水古城已经初露真容，该项目计划总投资80亿元，预计于2022年开业，有望成为济南市乃至山东省的重磅精品。

（图 王道峰）

前两年开业的济南野生动物世界颇受家长和孩子喜欢，景区里刚建了一个休息区，游客可以与小鹿、小袋鼠互动，在科普中心萌萌哒的小白狮、小老虎更是俘获了众多游客和粉丝。坐落在章丘的山东百脉泉酒业股份有限公司对老厂区进行景区化改造，发展工业旅游，并编排情景演出，每年吸引数十万游客参观。

行走在章丘，仿佛置身于一个大公园中，花木葱茏，生机盎然。章丘区副区长黄洪占介绍，章丘建成区绿化覆盖率、绿地率及人均公共绿地面积分别为43.10%、39.30%和21.59平方米。区政府对12条城区主次干道进行街景提升，加强沿街街景打造，精心配制植物组团、景观小品，并增加健身休憩区域。

（图 王道峰）

章丘创造性地将博物馆、图书馆、群众艺术馆、城市规划展览馆和科技展览馆5个文化建筑合为一体，非常便利。从龙山文化、洛庄汉墓，到文化艺术，一直到现代科技发展，可以一站式囊括。近两年来，章丘区财政整合投入资金7亿多元，用于旅游基础设施配套建设，为全域旅游发展打下来坚实基础。（光明日报全媒体记者孙金行通讯员郭旗）

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