打出品牌组合拳 海澜之家打造线上线下商业新生态

受到新冠疫情影响的2020年上半年，服装行业受到较大冲击，随着国内市场疫情影响逐渐消退，服装行业正走向复苏。

据国家统计局的数据显示，今年前5个月，中国服装鞋帽、针纺织品商品零售累计4067亿元，同比下降23.5%。营销机构Convertlab市场部副总裁刘金砚表示，2020年中国服装市场收入预计至少蒸发4000亿元，整体市场规模缩水15%。

海澜之家营业收入同比下滑24.43%，净利润则下跌55.42%。据了解，今年第二季度海澜之家业绩跌幅较第一季度有了明显缓解，已经基本追平疫情前的同期水平。2020上半年度海澜之家实现营业额81亿元，和去年同期的107.2亿元相比已经恢复76%。在今年618海澜之家斩获天猫男装销量第二，线上销售较去年同期反而增长40%。

此外，据报表可见，海澜之家的现金流增加了76%，布局的多品牌运营战略也有质的突破，海澜旗下的OVV女装品牌和儿童品牌等销量比去年同比增长达到106%。

8月20日，“长三角产业数字化创新峰会暨2020亿邦零售数字化进化者大课”上，中国男装产业的领军品牌海澜集团总裁周立宸先生发表了题为《新用户从哪里来？揭秘国民品牌数字化核心要素》的主题演讲。他认为，激活和盘活新用户要靠新的商品带动，符合消费者用户深度需求的商品拉动。

周立宸表示，“最近三个月我们觉得坚持做对了两件事情，第一是在很多品牌大量关店的时候，我们还是坚守住了自己的盘子，基本实现了0关店。”在疫情爆发后，海澜之家宁愿扛住巨大的成本压力，也坚持保证门店规模，没有出现大规模关店的情况，不但稳住了自身的阵地，也为投资者、消费者与门店员工稳住了信心，更稳住了其一直以来占据的市场份额。

据介绍，海澜之家着重布局线上平台，包括天猫、京东、苏宁易购等老牌电商平台，以及时兴的抖音、快手、贝店、小红书等多个电商平台都有海澜之家的专属渠道。疫情之后，互联网“直播”成为新宠。海澜之家紧跟直播带货的风潮，线上直播乘风而起，总裁亲自上阵，并先后邀请柳岩、杨迪、王耀庆、薇娅等走入直播间，618单场直播成交额破1800万元。

近日，海澜之家上线线上全新奥特莱斯云店，上线两小时，销售突破亿元，海澜之家推动线上业务之时结合其强大的线下门店，实现数字化营销互动，打造线上线下的商业生态。

在社群流量方面，海澜之家开始尝试多品牌矩阵布局，从“男人的衣柜”走出来，面向轻奢女装、童装、年轻人、家居等市场分别发力，面对不同类型人群，做更精准的市场细分拓展市场潜能，打出品牌组合拳。

今夏大爆的电视剧《三十而已》让更多人认识了海澜之家的女装品牌ovv，小众高质又迷人的特质精准匹配了追求精致生活的独立女性们。

针对年轻人的时尚品牌黑鲸，与电竞游戏产业深度捆绑连连崛起；承包家人一站式需求的家居品牌海澜优选，率先借鉴Zarahome、HMhome等形式为企业实现稳步增量。互联网思维下的海澜之家定位突破了界限，不止是男装，而是经营三亿中产用户的生活方式。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)