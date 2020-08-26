前7月电信业务总量增19.3%

本报北京8月25日电 （记者韩鑫）记者从工信部获悉：今年1—7月，我国电信业务收入增速平稳，电信业务收入累计完成8027亿元，同比增长3.1%，按照上年不变价计算的电信业务总量为8416亿元，同比增长19.3%。
分业务来看，固定通信业务收入较快增长，移动通信业务收入降幅持续收窄。1—7月，3家基础电信企业实现固定通信业务收入2729亿元，同比增长11.5%，增速较上年同期提高2个百分点；实现移动通信业务收入5298亿元，降幅较上年同期收窄3.4个百分点。数据及互联网业务收入平稳增长，支撑电信业务收入稳步增长。1—7月，3家基础电信企业完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为1339亿元和3694亿元，同比增长6.5%和3.4%，同比提高0.5个和0.3个百分点，拉动电信业务收入增长1.1个和1.6个百分点，成为电信业务收入稳定增长的主要支柱。此外，积极发展大数据、云计算、人工智能等新兴业务，1—7月共完成固定增值业务收入1031亿元，同比增长23.4%，其中云计算和大数据收入占固定增值业务收入的12.3%，增速分别达70.4%和47%，增势最为突出。
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