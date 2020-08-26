人民网>>财经

广西推进西部陆海新通道建设

海铁联运“最后一公里”加快畅通

2020年08月26日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　本报南宁8月25日电  （记者庞革平）25日，记者从广西壮族自治区政府的新闻发布会上获悉：广西不断推进西部陆海新通道建设，海铁联运“最后一公里”加快畅通，重大物流基础设施加快建设。

　　今年1至7月，北部湾港海铁联运班列累计开行2019列，同比增长80%；钦州铁路集装箱中心站完成集装箱办理量13.9万标箱，同比增长115%。今年1至7月，北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到1.7亿吨和257万标箱，增幅分别达到18.4%和34.1%。

　　“下一步，我们将按照国家和自治区部署要求，围绕2020年北部湾港集装箱吞吐量达到500万标箱、2025年基本建成西部陆海新通道、2035年全面建成西部陆海新通道的目标任务，着力抓好通道铁路、公路、港口、航道等硬件设施建设。”广西发展改革委副主任黄文川说。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月26日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved