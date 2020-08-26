广西推进西部陆海新通道建设

本报南宁8月25日电 （记者庞革平）25日，记者从广西壮族自治区政府的新闻发布会上获悉：广西不断推进西部陆海新通道建设，海铁联运“最后一公里”加快畅通，重大物流基础设施加快建设。

今年1至7月，北部湾港海铁联运班列累计开行2019列，同比增长80%；钦州铁路集装箱中心站完成集装箱办理量13.9万标箱，同比增长115%。今年1至7月，北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到1.7亿吨和257万标箱，增幅分别达到18.4%和34.1%。

“下一步，我们将按照国家和自治区部署要求，围绕2020年北部湾港集装箱吞吐量达到500万标箱、2025年基本建成西部陆海新通道、2035年全面建成西部陆海新通道的目标任务，着力抓好通道铁路、公路、港口、航道等硬件设施建设。”广西发展改革委副主任黄文川说。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 10 版）

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