镁产业变身“美”产业（新视点）

走进辽宁营口市南楼经济开发区大数据中心，显示屏上的区域内企业运行状况一目了然，实现了一企一档、一企一策的环保动态监管、系统治理。

以大数据实现动态监管是南楼经济开发区加快绿色发展的一个缩影。南楼经济开发区镁产业兴旺了，环保问题也随之显现。为加大环保综合整治力度，南楼经济开发区打出绿色发展的“三张牌”——

整合园区，腾挪发展空间。一方面实施迁村移民，盘活土地资源；另一方面，完善基础设施，壮大工业园区，鼓励发展科技型、成长型、补链型企业，对现有土地实行精细化管理。

整合矿山，规范开采秩序。过去，由于过度开采、行业无序竞争、产业集中度相对偏低，致使生态破坏、环境污染等问题较为突出。南楼经济开发区通过整合资源，控制开采规模，在提升行业经营管理水平的同时，实施环保生态恢复，走出一条绿色可持续发展的路子。

整合企业，聚焦创新发展。通过对开发区内关停的148家企业进行兼并重组，盘活闲置土地、厂房、设备，并引进科技创新的新工艺、新项目。

多措并举之下，南楼经济开发区的镁产业提档升级正在加速推进。在宝隆集团丰荟公司，一座投资1000多万元的进口不烧砖烘烤窑已进入生产调试阶段。据介绍，其投产将一次性解决生产过程中的全部污染排放问题。在其隔壁，营口新型硅制品有限公司利用生产铬铁合金所产生的煤气为新上的轻烧氧化镁粉生产线提供能源，不仅解决了污染问题，每年还可节约能源成本1500余万元……2022年底前，开发区耐火材料企业将全部完成升级改造。

传统企业焕发新生机，源自政产学研的联手。依托辽宁科技大学、沈阳化工大学、东北大学等高校，南楼经济开发区加速成果转化，重点攻关关键技术，开发新型镁质材料，不断促进“粗粮细作”，实现矿产资源的“吃干榨净”。

迈向绿色发展，不仅要力促传统企业转型升级，也要瞄准新产业精准发力。辽宁镁产业发展集团有限公司与东北亚镁质材料交易中心、沈阳罗泰智能系统有限公司合资组建辽镁产业科创服务有限公司，做大做强镁质材料线上交易平台，推动涉镁企业机械自动化改造升级，同时与省内外各大高校交流洽谈，将在产品检测、矿山修复、土地规划、在线监测等方面展开合作。

如今，开发区的镁产业已逐步变身“美”产业。以特色镁产业为项目支撑，开发区正规划和打造特色产业集聚、宜居宜业、生态和谐的中国镁都科技小镇，全面提升开发区的竞争力。据了解，目前小镇首个项目——总投资12亿元的信威产业园即将进入实施阶段，未来一座集住宅公寓和教育培训的综合体将率先在园区落成。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 18 版）

(责编：牛镛)