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前七月新增贷款十三点一万亿元

金融服务实体 质效持续提升

本报记者  吴秋余

2020年08月26日07:59  来源：人民网－人民日报
 
原标题：金融服务实体 质效持续提升（权威发布）

　　25日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行、银保监会有关负责人介绍金融机构支持实体经济政策落实情况，并答记者问。

　　前7月为市场主体减负8700多亿元

　　“总的看，金融服务实体经济的质效持续提升。”人民银行副行长刘国强介绍，今年以来，货币信贷合理增长，增速明显高于去年。7月末，广义货币供应量M2与社会融资规模增速分别为10.7%和12.9%，较2019年末高2个和2.2个百分点。前7月新增贷款13.1万亿元，同比多增2.4万亿元。同时，企业贷款利率显著下行，7月份企业贷款利率为4.68%，同比下降0.64个百分点。此外，小微企业融资“量增、面扩、价降”，普惠小微贷款余额同比增速明显高于各项贷款增速，小微企业融资成本明显降低。

　　8月17日，国务院常务会议要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施，助力市场主体纾困发展。人民银行、银保监会将继续会同有关部门，坚决贯彻落实好为市场主体减负等金融支持政策，保持流动性合理充裕，但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具的精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。

　　今年以来，金融部门按照商业可持续原则，通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，前7月为市场主体减负8700多亿元，对小微企业支持力度明显加大。

　　8700多亿元减负由几方面组成：降低利率减负4700亿元，其中LPR（贷款市场报价利率）下行引导贷款利率下降减负3540亿元，再贷款、再贴现支持发放优惠利率贷款减负370亿元，债券利率下行为债券发行人减负790亿元；普惠小微信用贷款支持政策、中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策两项直达货币政策工具，以及前期的延期还本付息政策，总共减负1335亿元；银行通过减免服务收费，为市场主体减负2045亿元；支持企业重组和债转股减负约660亿元。

　　“8—12月，金融部门还将继续为市场主体减负6000多亿元，全年合计减负1.5万亿元。”刘国强说。

　　制造业新增贷款已超去年全年，普惠小微贷款结构优化

　　银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企在吹风会上介绍，今年以来，银保监会采取了一系列有力政策措施，增加有效资金供给，优化信贷投向结构，降低企业融资成本。截至7月末，制造业贷款新增1.6万亿元，超过去年全年增量，其中高技术制造业新增贷款占到了近六成。同时，制造业贷款信贷结构进一步优化，二季度末，制造业中长期贷款新增6842亿元，制造业信用贷款新增6694亿元，实现了较快增长。

　　“到7月末，我国普惠小微贷款余额13.7万亿元，同比增长27.5%。”人民银行货币政策司司长孙国峰介绍。

　　“今年以来，普惠型小微企业贷款总量增长与结构优化统筹兼顾，贷款的可得性明显提高。”银保监会普惠金融部主任李均锋表示，在贷款量、户数增加的同时，普惠小微贷款结构上也出现了明显变化：小微企业的首贷户、信用贷款的投放均在稳步增长，7月末，普惠型小微企业贷款中，制造业、批发零售业贷款余额占比68%，信用贷款占比17%，比上年末提高8个百分点，1—7月，新增的普惠型小微企业贷款户中，首贷户160多万户，占新发放普惠型小微企业贷款户数的16%，较上年末提高10个百分点。

　　LPR已成金融机构贷款定价的主要参考

　　去年8月，人民银行改革完善LPR形成机制，经过一年来的持续推动，取得了显著成效。

　　数据显示，LPR改革后市场化程度明显提高。去年8月以来，LPR报价水平逐步下行，今年8月份报出的一年期LPR和五年期以上LPR分别为3.85%和4.65%。

　　“LPR已成为金融机构贷款定价的主要参考。”刘国强表示，过去金融机构贷款定价主要参考基准利率，现在主要参考LPR。2019年12月末，新发生贷款中运用LPR定价的占比已超过90%，2020年1月1日开始金融机构在浮动利率贷款合同中不再使用贷款基准利率定价，新发生贷款已基本参考LPR定价。在增量贷款利率基准转换基本完成的基础上，今年3月份，存量浮动利率贷款定价基准转换如期启动，并按照市场化、法治化原则有序推进，预计到8月底可基本完成转换。

　　《 人民日报 》（ 2020年08月26日 10 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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