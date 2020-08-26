2019年全国旅行社逾3.8万家 营业收入超7000亿元

本报北京8月25日电 （记者王珂）文化和旅游部近日发布的2019年度全国旅行社统计调查报告显示，截至去年12月31日，全国旅行社总数为38943家，比2018年增长8.17%。全国旅行社营业收入7103.38亿元，利润总额43.28亿元。
分市场看，2019年度全国旅行社入境旅游营业收入269.20亿元，占旅游业务营业收入总量的5.21%；国内旅游营业收入2750.96亿元，占总量的53.25%；出境旅游营业收入2145.56亿元，占总量的41.54%。
分类别情况看，2019年度全国具有出境旅游业务资质的旅行社旅游业务营业收入3960.01亿元，占全国旅行社总量的76.66%；旅游业务利润172.82亿元，占总量的74.08%；实缴税金34.89亿元，占总量的70.39%。
《 人民日报 》（ 2020年08月26日 10 版）
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