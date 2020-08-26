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人民时评：擦亮“地标产品”的金字招牌

常  钦

2020年08月26日07:59  来源：人民网－人民日报
 
原标题：擦亮“地标产品”的金字招牌（人民时评）

前不久，欧盟理事会作出决定，授权正式签署中欧地理标志协定。安吉白茶、赣南脐橙、山西老陈醋、郫县豆瓣……来自27个省区市100个地理标志产品拿到进入欧洲市场更为便利的“入场券”，一大批优质农产品将摆上欧洲消费者餐桌。这表明，品质、品牌正成为我国农产品赢得国际市场的“敲门砖”。

地理标志农产品是农产品闯市场的“金字招牌”。我国幅员辽阔、资源丰富、文化多样，地理标志产品非常丰富，相关产值已经超过1万亿元，是不少地方发展区域特色经济、实施精准脱贫的途径之一。截至6月底，我国累计批准地理标志产品2385个，累计注册地理标志商标5682件。纵观增长曲线，地理标志数量稳步提升，市场主体数量持续增加、规模逐步扩大。

应该看到，地理标志农产品是推动质量兴农战略的一个缩影。我国不仅用不到世界9%的耕地养活了世界近20%人口，而且百姓餐桌越来越丰富，品质越来越优良。观察身边的农贸市场、超市货架，很多蔬果、蛋奶都打上了“绿色”“有机”“地标产品”等标识。放眼全国，一大批生产有记录、流向可追踪、信息可查询、质量可追溯的优质农产品正满足城乡居民多层次、个性化的消费需求，不断提升农业综合效益和竞争力。这些积极成果，离不开政府对安全优质农产品公共品牌“两品一标”（绿色食品、有机农产品和地理标志农产品）的推动建设。

目前，我国以政府为引导、市场为主导的地理标志农产品培育保护技术体系、人才体系、工作体系初步形成。2019年《政府工作报告》提出实施地理标志农产品保护工程，当年就支持210个地理标志农产品发展，带动780万农户增收150多亿元，共支持80个国家级贫困县特色产业发展。通过工程实施，推动农产品按标准组织产业化生产，努力实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，建设一批绿色粮仓、绿色果（菜）园、绿色牧（渔）场，很多农产品“长”出了二维码，手机一扫，种植单位、采摘包装日期等信息一目了然。这背后是一整套现代化种植生产体系的支撑：合作社、家庭农场规模化生产，质量有标准、种植有规范、加工有流程，标准高效取代了简单粗放。

有了标准化，还要有“身价”。地标品牌是连接田间和餐桌的桥梁，也是助推农业转型升级、提质增效的持久动力。比如，市面上，普通大米三四元一斤，万昌大米十几元一斤不愁卖；宁夏盐池县的滩羊肉外销价格平均每公斤近200元，养殖户只均增收达到300元以上，乡亲们尝到了创品牌的甜头。然而，应该看到，不少地方农产品依然存在优质不优价现象。加快推进品牌强农，就要进一步挖掘和提升优质农产品的价值，强化加工包装、储藏保鲜、电商服务等建设，补齐线下冷链、物流设施短板，拓展线上销售渠道。只有这样，才能更好带动小农户有效对接大市场，增强农民开拓市场、获取利润的能力，更多分享品牌溢价收益，确保好产品卖出好价钱。

农产品做优了就是公信力，做细了就是吸引力，做强了就是竞争力。质量兴农、品牌强农是一项系统工程，需长期坚持，久久为功。不光要靠市场营销，也要靠政府推动，握指成拳，带动企业增效、农民增收，实现社会效益、生态效益、经济效益同步提升，方能更好推动农业发展质量变革、效率变革、动力变革。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 05 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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