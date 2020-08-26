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入夏以来，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升——

用电量创新高 经济复苏势头好（锐财经）

本报记者  汪文正

2020年08月26日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　江西省吉安市泰和浪川风电场项目装机容量为一百四十兆瓦，其中一期总投资五点九七亿元，预计安装三十二台风电机组，发电容量八十兆瓦，每年将提供十六点五亿千瓦时的清洁电力能源。图为八月二十日，该项目一期施工现场，工人们在实施风机吊装作业。
　　谢子洋摄（人民视觉）

　　江苏电网最高负荷5次破亿千瓦，浙江电网最高负荷6次创历史新高，湖北等12个省级电网负荷合计30次创历史新高……入夏以来，全国日发电量和统调用电负荷屡创新高，被视为经济运行“晴雨表”的社会用电量上涨劲头十足，折射出中国经济复苏向好的趋势。

　　

　　电力消费复苏快

　　进入8月，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，创出新高。国家发改委数据显示，截至17日，全国日发电量最高达到246亿千瓦时，比去年峰值高出6.86亿千瓦时；统调用电负荷最高达到10.76亿千瓦，比去年峰值高出2400万千瓦。

　　“初步分析，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时反映了国民经济继续稳定恢复。”国家发改委新闻发言人孟玮说。

　　传统制造业稳步复苏，直接体现在用量需求上。南方电网能源发展研究院的数据显示，1-7月，南方五省区制造业同比增长1.0%，较上半年加快2.3个百分点，增速实现由负转正。其中与“新基建”密切相关的高技术及装备制造业用电强劲反弹，5、6、7月当月分别同比增长6.8%、10.7%、10.8%，连续3个月高速增长，引领工业增长。

　　此外，大部分消费品制造业用电量增速由负转正，体现出国内消费稳步复苏态势。中国宏观经济研究院能源研究所杨晶介绍，二季度，消费品制造业用电量环比增长46.1%；同比下降1.3%，降幅较一季度收窄18.6个百分点。其中，6月消费品制造业用电量实现正增长，同比增加1.9%；部分行业用电量大幅回升，甚至达到两位数增速。例如，主要立足于国内市场的食品制造业、饮料制造业、家具制造业和烟草制造业用电量分别同比增长18.1%、10.0%、10.0%和8.2%。

　　电力投资增长快

　　用电需求和电网负荷连攀高峰，电力供给是否“吃得消”？

　　从产量、产能和设备利用程度看，供电稳定有保障。看产量，发电量持续增长。7月份，全国规模以上工业发电量同比增长1.9%。其中，水电、核电、风电发电同比分别增长6.1%、6.7%、23.2%。看产能，发电装机容量保持同比增长势头。截至7月底，全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量达到19.5亿千瓦，同比增长6.7%。看设备利用程度，1-7月份，全国发电设备累计平均利用小时2074小时，比上年同期降低111小时。

　　入夏以来，面对电力需求走高，电力供给侧持续发力。国家电网数据显示，今年夏季，已有华东、西南2个区域电网和15个省级电网用电负荷创历史新高，加上夏季暴雨、台风、雷电等多发，多地电网在恶劣天气中受损严重。面对疫情和恶劣天气，国家电网广大干部员工经受住多重考验，有力保障了用电高峰期间的生产生活用电。目前，全国各地电网整体运行平稳。

　　电子投资快速增长，电力工业发展后劲足。国家能源局日前发布的1-7月份全国电力工业统计数据显示，1-7月，全国新增发电装机容量5409万千瓦，同比增长701万千瓦；电源工程投资完成2139亿元，同比增长51.0%，其中风电1112亿元，同比增长164.0%；电网工程投资完成2053亿元，同比增长1.6%；新增220千伏及以上输电线路长度约1.9万千米，比上年同比增加899千米。

　　新产业用电增长快

　　用电量快速增长的背后，还反映出中国经济向更高质量发展的态势。

　　电能替代拉动用电需求增长明显，经济发展更“绿”了。数据显示，今年以来，电能替代继续保持较大规模增长，通过加强港口岸电、充电等设施建设推动以电代煤、以电代油，上半年电能替代电量规模达1100亿千瓦时左右。据统计，截至6月底，中国各类充电桩保有量已达132.2万个，其中公共充电桩55.8万个，数量位居全球首位。

　　高技术产业用电需求大，经济发展新动能凸显。二季度，高技术及装备制造业用电量同比增长4.6%，超出工业用电量增速约2个百分点。其中，对比4月来看，5月和6月高技术行业用电量同比增速分别快速反弹至5.4%和8.4%。进入7月份，汽车制造业用电量同比增长20.3%，计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业等用电量增速也都在两位数以上。

　　新业态用电量激增，经济发展新意十足。杨晶介绍，上半年依托大数据、云计算、物联网等新技术的网络信息服务业用电量同比增长27.7%。其中，互联网数据服务业用电量同比激增71.6%，反映出线上教育、网络会议等新方式正在快速普及。

　　“高技术装备制造业用电量较快回升、网络信息服务业用电量‘快跑’等，从一个侧面说明中国经济的韧性和潜力。”中电联专职副理事长兼秘书长于崇德说，用电量增速逐月回升中有气温升高的因素，但经济总体逐步复苏、新动能保持强劲支撑是最主要原因。

(责编：车柯蒙、杨曦)
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