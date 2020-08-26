扭住战略基点 畅通经济循环

面对发展中的困难挑战和国际形势的不确定性不稳定性，最好的回应就是以变应变，集中力量办好自己的事。从深入地方考察调研，到日前主持召开经济社会领域专家座谈会，习近平总书记多次强调要“推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，多次强调要“扭住扩大内需这个战略基点”。以扩大内需为着力点、打造新发展格局，就是我们必须集中力量办好的、一件极为关键的自己的事。

打造新发展格局，国内大循环是主体，换句话说，就是“以我为主”。这既基于对世界格局调整的深刻洞察，也出于对我国发展阶段、环境、条件变化的精准把握，更源于对改革开放以来“中国奇迹”的底气信心。这一战略抉择不是针对当前产业链供应链因疫情受阻采取的权宜之计，不是因为个别国家企图与我脱钩的被迫收缩，而是我国经济进入高质量发展阶段的强国方略。

当前，在常态化疫情防控的大背景下，努力在危机中育新机、于变局中开新局，14亿人口所形成的超大规模内需市场持续释放出活力。每天，超过2亿件快递在大江南北穿梭；每小时，超过4万部智能手机在中国市场卖出；每分钟，1座5G基站在城市乡村建成竖起……不断跳动的数字，映照着这股子活力的强劲势头。

透过这一组组跳动的数字，我们更能深刻体会，习近平总书记要求牢牢扭住扩大内需这个战略基点的战略要义。扩大内需，是进一步激发我国经济活力、对冲世界经济下行压力的必然选择，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。当下中国，发挥优势、抓住机遇、应对挑战，更要在扩大内需上做好全局部署，稳固基本盘，为新发展格局打造新的动力源。

需要注意的是，扩大内需是个系统性、综合性工程。既有消费需求，也有投资需求，牢牢扭住扩大内需这个战略基点，关键是要推动提振消费与扩大投资有效结合、相互促进，通过一整套相互配合作用的政策举措，积极扩大消费需求、引导消费方向、改善消费环境、提高消费能力，同时，突出民生所需和未来所向、加大当前经济社会生活相关领域补短板力度、为扑面而来的工业4.0时代提供必备的公共基础设施。

当然，以国内大循环为主体、以扩大内需为战略基点，也并不意味着对外开放的后退，更不是别有用心之人指责的闭关锁国、主动脱钩。相反，我们追求的是一个更高水平的对外开放，我国在世界经济中的地位将持续上升，同世界经济的联系会更加紧密。实际上，新一轮试点开放力度进一步加大、将在专业服务等领域重点推出26项举措，已经再次表明了我们的态度：始终站在历史正确的一边的中国，会始终在国际经济、政治格局大变动中更好地与世界合作，更好地发展自己，更好地惠及世界经济发展。

(责编：车柯蒙、杨曦)