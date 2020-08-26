新消费成扩大内需关键一招

近日，成都宽窄巷子举行了以“品质新消费 宽窄最成都”为主题的全国示范步行街揭牌仪式。图为一名小游客穿着川剧戏服在成都宽窄巷子步行街留影。新华社记者 江宏景摄

近日，国家发展改革委、商务部和工信部等多部门相继明确，要着力扩大有效需求，加快发展新型消费业态，推进互联网和各类消费业态深度融合，更好扩大消费对经济增长的拉动作用。同时，各地也出台一系列举措，激活新型消费潜力。今年以来，新消费正扩容提质，加速融入百姓生活方方面面。

一键下单美食上门，线上教育名师荟萃，动动手指远程问诊……今年以来，以互联网、大数据、人工智能等数字技术为支撑的新消费扩容提质，加速融入百姓生活的方方面面，不断激发着大家对消费领域未来的想象。各地区各部门聚焦培育壮大新型消费，加速落地各项新政，补短板强弱项，稳存量激增量，为经济恢复输送强大动能。

各地激活新型消费潜力

加快发展新型消费正成为多部门下半年的重要政策发力点。近日，国家发展改革委、商务部和工信部等多部门相继明确，要着力扩大有效需求，加快发展新型消费业态，推进互联网和各类消费业态深度融合，更好扩大消费对经济增长的拉动作用。

同时，各地也出台一系列举措，激活新型消费潜力。如北京围绕“培育消费新模式”提出了具体措施，将加速打造新消费时代的智慧化新生活；四川推出培育发展新消费行动方案，明确培育壮大消费新业态、新模式、新导向……

中国贸促会研究院副院长赵萍研究员认为，当前我国经济稳增长需要更加倚重消费。“过去5年，消费对于国民经济的贡献率一直保持在60%左右。消费是最终需求，投资是中间需求，投资增长要对标消费增长才能提升供给质量和水平，从而促进供需之间总量与结构匹配，实现产业与消费双升级，使经济实现高质量发展。”赵萍说。

“从当前消费结构来看，新消费是促进我国消费增长的强有力引擎，不仅增速快、占比高，而且带动作用非常强。”赵萍说，今年1月份至7月份，全国网上零售额同比增长9%，实物商品网上零售额增长速度更高达15.7%，且吃类和用类商品网上零售额增速分别高达38%和18%以上。由此来看，以新消费为着力点不断出台的支持政策，有利于加速消费回暖，充分发挥消费对于经济稳增长的重要作用，从长远来看，也有利于促进我国经济高质量发展。

新消费成为各地促进消费升级的关键一招，还体现在数字技术驱动下的新消费能更高效地匹配供需双方，挖掘各地优势产业集群，促进供需两旺、助推经济、稳定就业。同济大学经济与管理学院副教授胡靖表示，随着5G时代到来，新消费必将快速渗透，大量消费场景正在被重塑、重构、重整，消费链条也将变得越来越短，最终必将大幅提升全社会效率。

新业态新模式不断涌现

新消费是基于“互联网+”的消费新模式和新业态，其最为突出的特点是网络化、数字化和智能化，给消费者带来前所未有的新体验。

从新业态来看，顺应消费者多元化、多样化和个性化需求，一些企业依托互联网技术，从现有经营环节和领域中衍生出新链条和新业务，培育出“无人经济”、定制消费和“智能+”服务消费等新的消费场景，激发了消费新热点。

比如，无人零售、无人驾驶、无人服务等新业态落地，创造了新的消费场景，让“非接触式”服务成为消费潮流。尤其是在新冠肺炎疫情期间，基于智能技术提供无人值守服务的新业态大受欢迎，在零售、餐饮、娱乐等消费场景下，通过“自助”就能完成消费行为，“无人经济”在服务业大显身手。

通过利用互联网等新兴技术，新型餐饮服务行业迅速崛起。一些传统餐饮店顺应客户需求，改变传统餐饮地点固定、体验趋同的消费弊端，为顾客提供定制的食材、个性化的就餐环境以及外卖服务，促进了餐饮服务转型升级。

为提高用户体验，实现企业持续盈利目标，一些企业将互联网与产业创新融合，重新整合生产要素，形成高效并具有独特竞争力的商业模式。

比如，在线教育、在线医疗迎来“风口”，无接触式上课、看病，避免了线下聚集且方便快捷，优质教育、医疗资源也得以向更大范围辐射。AR、VR等新技术的发展，使“云逛街”“云旅游”成为可能，满足了消费者足不出户就能体验各种消费场景的需求。

直播带货火爆，减少了消费者和商家之间的信息不对称，促进供需精准对接，让在直播间跟着主播买东西成为一种消费新潮流。社区团购、社群团购等模式的兴起，让“分享经济”走红，消费者在享受更具针对性的售前售后服务之外，通过分享、交流和互动，形成了自己的消费圈子，消费行为更有乐趣，消费理念也更加理性。

补齐短板发展更有后劲

新消费的涌现，推动不少行业进入变革和资源整合的深度调整期，加速了数字经济时代到来。同时，成长期的新消费还存在一些亟待补齐的短板。例如，有些产品质量和服务得不到保障、企业创新动力不足、新技术不成熟、消费升级存在结构性制约等。专家认为，要把新消费培育壮大起来，还需补短板、强弱项、添动力，筑牢新消费发展基础，持续推动新消费扩容增量，畅通产业经济大循环。

政府部门应在包容审慎原则下，不断完善与新消费相关的配套环境和引导政策，从财政、税收等方面为新消费发展营造更好的生态环境，使新消费真正成为发展新动能。赵萍表示，尤其要加大企业创新政策的支持力度，鼓励企业加大对新一代信息技术的研发和应用，从而创造出更多新产品和新服务，形成适合消费品质提升的新供给。

新消费繁荣离不开新型基础设施的日臻完善。应加快新一代信息基础设施建设，特别是5G网络普及和工业互联网建设，为企业创新提供了更好的平台，同时，也为新消费模式应用创造了良好的硬件环境。

优化消费环境，还要加强消费者权益保护。“中消协发布的上半年报告显示，直播打赏、在线培训、直播带货等成为消费者投诉较多的领域，应该加快消费者权益保护相关制度建设，保障消费者在新消费领域的选择权、知情权，从而使消费者敢于消费、愿意消费。”赵萍说。

新消费也需要新保障。当前制约消费升级的因素主要是结构性的。专家表示，未来要多措并举促进城乡居民增收，以切实增强消费能力。同时，可以继续通过普惠式减税降费、稳定扩大就业、加大教育养老医疗保障等举措，促进新消费不断扩容提质。（李华林）

(责编：车柯蒙、杨曦)