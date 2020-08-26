千方百计保障重点群体就业

就业是最大的民生。今年上半年，全国城镇新增就业574万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份，城镇调查失业率为5.7%。在就业优先政策全面发力之下，就业形势经历开局低迷后，经过各方努力，目前已逐步企稳。展望当前和今后一个时期，就业工作面临的风险挑战仍十分突出。

从目前看，疫情带来的严峻就业压力，主要集中在高校毕业生、农民工及贫困劳动力身上。2020年，高校毕业生达874万人，受新冠肺炎疫情、经济下行压力加大等多重因素叠加影响，当前部分毕业生离校时尚未落实工作。同时，农民工等就业群体抗风险能力弱，受疫情影响也更为直接。

“弥补重点就业群体因疫情带来的招聘和就业延误，需要把就业优先放在经济社会发展更加突出的位置，打好促进就业的政策组合拳。”对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安说。

保重点人群就业，首先要稳住现有就业岗位。今年以来，我国通过税收减免、金融支持、利率下调、社保减免、援企稳岗、复工复产、就业服务等措施，降成本、保企业、稳定现有就业人员。大规模减税降费，能够让企业“轻装上阵”，极大增强吸纳就业能力。

人社部副部长李忠表示，今年以来实施减、免、缓、返、补等政策，上半年共减免企业养老、失业、工伤三项社保费5769亿元，缓缴三项社保费431亿元，失业保险稳岗返还636亿元，发放各类就业补贴405亿元。随着这些政策延长实施期限，预计全年将为企业减负超过2万亿元，这将对企业渡难关、稳岗位发挥积极作用。

稳就业需要开辟新的就业领域与就业方式。从今年年初的“共享用工”热潮到不断更新的新职业和新就业形态，灵活就业正成为稳就业的一支重要力量。疫情防控期间，网络零售、互联网医疗、线上课堂等新产业、新业态快速成长，为灵活就业提供更多机会。当前，支持多渠道灵活就业，是激发劳动者创业活力和创新潜能的有效手段，也是解决低收入群体就业的重要途径。

“目前劳动密集型产业从过去以制造业为主，逐渐向服务业为主扩散。随着产业结构不断升级和调整，目前第三产业比重已经占到第一位。而第三产业当中的很多劳动密集型企业，都集中在和百姓生活、娱乐休闲等各方面的相关服务业领域里。”在李长安看来，服务业是当前稳就业的“定海神针”，发展劳动密集型产业，特别是大力发展服务业当中的劳动密集型企业，将为稳就业、稳增长奠定基础。

保障重点人群就业，需要精准政策靶向。对高校毕业生，要让他们成为“不断线的风筝”，持续提供就业服务；对农民工和贫困劳动力，不论是在常住地还是返乡，都要给他们创造就业创业的服务平台。从贫困家庭高校毕业生全面纳入就业帮扶、开展百万青年技能培训行动、今明两年持续扩大见习规模，到加大以工代赈投入力度、为失业贫困劳动力优先提供转岗就业机会……近期，各地各部门进一步出台一系列实招硬招，将有助于促进重点就业群体尽快就业。

我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，这是稳就业保民生各项工作开展的大环境。人社部就业促进司司长张莹表示，人社部将密切关注疫情防控和经济形势变化，坚持底线思维和问题导向，全面落实完善减负稳岗扩就业举措，加大对自主创业、灵活就业支持力度，努力确保全年就业目标完成，努力确保就业大局总体稳定。（韩秉志）

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