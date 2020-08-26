福建长汀：废土矿上飞出“金凤凰”

任帅

2020年08月26日09:29 来源：人民网-财经频道

视频：探秘福建长汀县河田鸡兰秀养鸡场 （人民网 刘宁 兰志飞 王铣摄制）

福建长汀县河田镇芦竹村，绿荫深处，鸡鸣声声。

十几年前，谁也未曾想到这片废弃的稀土矿上，会长出这么一片绿。

三十多年前，兰秀也未曾想到，从自己养第一只河田鸡开始，这件事一做就是一辈子。与河田鸡的不解之缘，改变了她的人生。

日前，人民网“大道康庄”调研组来到这里，听她讲述“鸡苗换树苗”的造绿之举和“35年，养一只鸡”的创富之路。

“我们24小时开着鸡舍门，不用管它们（河田鸡），它们晚上就在树上住。”

进入兰秀养鸡场，负责人兰秀就迫不及待地告诉记者河田鸡的种种特性，语气就像在说自己的孩子如何调皮、如何聪慧。

兰秀养鸡场共有七间种鸡鸡舍。（人民网兰志飞 摄）

河田鸡是福建长汀县特色农产品，素有“世界五大名鸡”之美誉，而兰秀在长汀县养殖圈名气颇高，这点让她很自豪。

兰秀回忆说，三十多年前，十块钱的电费都交不起，天天吃地瓜。困难的日子随着女儿的出生更加不易，兰秀这才萌生了养河田鸡的念头。一开始只是抱着试一试的态度，从200只河田鸡养起，到现在，这一养就是三十五年。如今，她的养鸡场年产肉鸡10多万只，鸡苗150多万只。

考虑到散养河田鸡需要大片场地，兰秀在2006年承包了位于河田镇芦竹村的500亩荒地，2008年开始建鸡舍、种树。

2006年的兰秀养鸡场所在地还是一片荒土（来源：兰秀供图）

“当时我觉得无论多大的废弃场、多荒的地我都能种出来，因为我是做养殖的，我有很多鸡粪做肥料。”兰秀这么说，也是这么做的。

无论走到哪里卖鸡苗，看到有树苗，就买回去种。“只要是树，我就种，油茶，毛竹，桂花树，红豆杉，罗汉松……”

10多年过去了，以往土黄色的废弃稀土矿已经被绿色覆盖，化身为河田鸡林下养殖基地。

航拍如今的兰秀养鸡场林木葱郁。 （人民网王铣 摄）

“在别人看来，不就是养几只破鸡吗？但是你要把一件事情做好，那也不是简单的事。”

兰秀坚持养鸡，而且一直坚守自己的原则：“一定做真货，不做假。”自己的河田鸡越来越受欢迎，年产值达千万，利润百万。

这时候，兰秀想到的是帮助更多的人。“一定要去带动别人，一个人富了有什么用。”

她主动联系帮扶贫困户，在免费送种鸡苗60只的基础上，以低于市场价供应鸡苗，并及时、无偿地提供技术指导；就这样，兰秀带的贫困户都摘掉了“穷帽子”，甚至有一部分贫困户都可以养殖3千到4千只河田鸡。

河田鸡习性喜欢开阔的林地，会跑到树上休憩。 （人民网刘宁 摄）

“在别人看来，不就是养几只破鸡吗？但是你要把一件事情做好，那也不是简单的事。”

兰秀坚持养鸡，而且一直坚守自己的原则：“一定做真货，不做假。”自己的河田鸡越来越受欢迎，年产值达千万，利润百万。

这时候，兰秀想到的是帮助更多的人。“一定要去带动别人，一个人富了有什么用。”

她主动联系帮扶贫困户，在免费送种鸡苗60只的基础上，以低于市场价供应鸡苗，并及时、无偿地提供技术指导；就这样，兰秀带的贫困户都摘掉了“穷帽子”，甚至有一部分贫困户都可以养殖3千到4千只河田鸡。

(责编：许维娜、夏晓伦)