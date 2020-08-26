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拼多多被纳入纳斯达克100指数企业 位列第26位

2020年08月26日13:32  来源：人民网-财经频道
 

25日，拼多多被纳入“纳斯达克100指数”成分股。以当前的市值权重计算，位列纳指100前五位的分别是苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）和脸书（Facebook），初次被纳入的拼多多位列第26位。

据悉，纳指100不仅衡量各企业的市场规模和行业影响力，同时也会针对企业的合规治理、发展前景等作综合考量。业内分析认为，基于新型的电商模式和分布式AI的创新与应用，拼多多有效带动了农业和制造业的发展，其“迪士尼+Costco”的创新模式也更具成长性。

拼多多方面表示，在被纳入“纳斯达克100指数”的同时，该公司的管理组织架构也进行了新的调整。7月1日，拼多多董事会批准公司原首席技术官陈磊出任首席执行官，以推动业务实现平稳且高质量的增长。

在拼多多最新一季的财报电话会上，新任CEO陈磊表示，拼多多将会增加对新电商生态体系的战略投资，尤其是对农产品价值链的投资。“我们旨在进一步巩固我们作为中国首屈一指的线上农业平台地位，并在全球农业里占有一席之地。”（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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