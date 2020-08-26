秭归夏橙市场供应收紧 价格较上期上涨

秭归夏橙处于销售尾季，价格持续上升。本期（2020年8月8日-8月14日，下同）新华·宜昌秭归脐橙电商价格指数较上期上涨。截至8月14日，新华·宜昌秭归脐橙电商价格指数报1347.77点，较8月7日上涨244.93点，涨幅22.21%；同比2019年8月（指数报1128.55点）上涨219.22点，涨幅19.42%。

本期全国脐橙销地批发价格较上期下跌，价格低于去年同期水平。截至8月14日，全国脐橙销地批发周度均价报7.32元/公斤，较上期均价下降1.57%；同比（2019年8月第二周全国脐橙销地批发周度均价为9.84元/公斤）下跌25.54%。

据中央气象台数据显示，本周秭归县以阴雨天气为主，最高气温35摄氏度，湿度较大。果园管理要注意清沟排渍，同时适时施加追施富含钙镁硼等元素的肥料，并辅施叶面肥，以促进果实膨大。注意防治溃疡病，炭疽病，褐腐病、蓟马、吉丁虫、椿象、锈壁虱等病虫害。

新华·宜昌秭归脐橙电商价格指数由中国经济信息社与湖北省秭归县委县政府共同编制并发布，旨在客观反映秭归县电子商务渠道销售脐橙的价格变化，为市场提供定价参考与决策支持。指数以2017年11月为基期，基点1000点，采集秭归县主要脐橙品种如九月红、纽荷尔、罗伯逊、伦晚、红肉、夏橙等的电商销售价格信息。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)