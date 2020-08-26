中央直达资金在哪些方面发挥成效？财政部回应

人民网北京8月26日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，请财政部有关负责人介绍新增财政资金直达市县基层工作进展有关情况。有记者问道，当前中央直达资金主要在哪些方面发挥了成效？对此，财政部预算司司长李敬辉进行了回应。

李敬辉表示，按照党中央、国务院决策部署，直达资金主要是用于提升基层财政保障能力，支持基层做好“六稳”、“六保”等工作。从目前执行情况看，各地结合本地实际，大力优化直达资金支出结构，重点用于疫情防控、帮扶市场主体和困难群众，保基本民生、保就业、保基层运转以及支持重大项目建设，在支持疫情防控、稳住经济基本盘，保障基本民生等方面发挥了重要作用。

具体来讲有五个方面的作用：

一是重点支持开展常态长效疫情防控。安排公共卫生体系建设、重大疫情防控体系建设等常态化疫情防控资金支出，支持打赢疫情防控阻击战。如湖北武汉市安排了47.26亿元，支持11个中心城区医院改扩建和基层医疗卫生服务体系建设；天津等地安排资金用于疫情防控物资采购和保障大规模核酸检测费用支出。

二是重点支持帮扶企业保市场主体。包括综合采取贷款贴息、援企稳岗、补贴补助等措施，落实纾困惠企政策。据不完全统计，上述政策措施已支出资金超过了140亿，惠及中小企业近8万家，个体工商户超过6万户。安徽部分市县向企业支付人民银行专项再贷款贴息资金；宁波安排小微企业和个体工商户补助资金，助力援企稳岗、降低成本。

三是重点支持帮扶群众保居民就业。包括统筹使用就业补助资金、职业技能提升行动资金，落实就业优先政策。据不完全统计，上述政策措施已经支出资金超过150亿元。如山东部分市县为企业发放稳岗补贴，稳定就业岗位；四川安排职业技能提升行动资金，对贫困劳动力、下岗失业人员、退役军人等群体开展免费职业技能培训；新疆部分州县安排资金支持做好贫困劳动力转移就业安置工作。

四是重点下沉财力保基层运转。这次要求直达基层，包括加大对基层财力支持力度，兜牢兜实“三保”底线，确保基层正常运转。如云南将直达资金184.2亿元纳入对下财力性转移支付，增幅比上年高了23.2个百分点；广东向市县基层下达直达资金243.5亿元，实现了所有县区财力性转移支付只增不减；广西向市县下达直达资金194.85亿元，统筹用于保基本民生，保基层运转等。

五是集中财力支持重大项目建设。通过抗疫特别国债资金支持公共卫生体系、重大疫情防控救治体系、应急物资保障体系、产业链改造升级等重大项目建设，积极发挥资金对产业链、投融资的撬动效应。

李敬辉介绍，下一步针对怎么用好、管好直达资金，让直达资金精准高效发挥作用，财政部将会同有关部门和地方采取好以下措施：一是盯紧直达资金使用，二是加强直达资金监管，三是强化问题整改落实，四是及时评估完善政策。“我们有信心在已有工作基础上，把直达机制的落实工作做得更好。”李敬辉说。

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