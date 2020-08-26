嘀嗒出行六周年将推出回馈活动

人民网北京8月26日电 （记者乔雪峰） 9月1日，嘀嗒出行将迎来6周岁生日，为了更好地回馈用户，嘀嗒出行推出 “六亿红包礼”大型回馈活动，车主完单挑战赛也推出六周年升级版，每周瓜分奖金升至30万元。

据了解，用户每日最高可拆18个红包，其中每个现金红包内装有最高5元，平均2-3元的顺风金，顺风金可直接用于乘坐顺风车。

此外，嘀嗒出行还推出六周年主题微博用户有奖互动，用户在嘀嗒出行官方微博评论区说出对@嘀嗒出行的六周年祝福，即可在活动期间，每周都参与幸运抽奖。

嘀嗒出行还全面升级“车服务“频道，正式更名为“车生活”频道，以期更加全方位服务于车主的有车生活。此外还推出六周年超值顺风车周卡和出租车周卡，期待与更多用户共建绿色、共享、和谐的顺风出行与出租车出行。

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