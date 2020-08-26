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蚂蚁上市招股文件显示：社保基金为蚂蚁最大外部股东

2020年08月26日19:55  来源：中国新闻网
 

　　中新网8月26日电 25日，蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，其股东信息显示：全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金)为蚂蚁最大外部股东。按外媒报道2000亿美元估值计算，社保基金这笔投资已增至400多亿人民币，翻了超5倍，是其成立20年至今收益率最高的股权投资。

　　公开资料显示，社保基金于2015年蚂蚁A轮融资时，就以78亿人民币入局，持股比例约5%，经几轮融资稀释，截至招股文件签署之日持股比例为2.93%，但仍为蚂蚁最大外部股东。

　　当年的“关键操刀手”，社保基金原副理事长王忠民近日在青岛 中国财富论坛上表示，这笔投资“赚老了。这是代表大家投的，赚的钱会给每个账户都分回去”。

　　据媒体报道，5年前这笔投资历经波折。在马云的推动下，支付宝主动邀请社保基金入股，希望能借此让普通人分享公司成长红利，而社保基金也有“强烈意向”，但按当时国务院相关政策规定，社保基金不能直接投资民营企业。

　　据悉，当时双方在共同目标上达成“高度默契”，社保基金积极向国务院要政策，蚂蚁则一再推延A轮融资时间。

　　2015年4月2日，国务院常务会议决定，适当扩大社社保基金投资范围，允许其直接投资民营企业。3个月后，蚂蚁宣布完成A轮融资。

　　一位投资圈资深人士表示，蚂蚁自2015年7月A轮融资至2020年8月发布上市招股文件，其在私募市场上的估值增长了约4.5倍，但蚂蚁的估值不能做历史比较，因为其在A轮融资邀请社保基金入股时，对投资人有较大折扣。到C轮融资时，其主要面向国际投资人，蚂蚁并未给估值折让。

　　据悉，社保基金是迄今入股蚂蚁的投资机构和国际投资人中，唯一一家获得折扣的机构。

　　眼下，中国有约13亿人缴纳了社保，以此这算，这笔投资目前相当于每个人的养老金涨了25元。

　　据王忠民此前对媒体表示，虽然自2015年7月起，社保基金被允许直接投资民营企业，但迄今为止，蚂蚁集团仍是其唯一一家直接投资的民企。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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