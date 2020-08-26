完美公益影像节获“年度责任传播事件”称号

8月21日，由广东新周刊杂志社主办的“2020企业社会责任荣誉盛典”在深圳举行。完美公益影像节凭借其创新性、持续性以及影响力，从国内众多知名公益性项目脱颖而出，与静心、肯德基中国一同获得“年度责任传播事件”称号。

企业社会责任荣誉盛典由广东新周刊杂志社与中山大学岭南学院于2017年倾力打造，旨在记录企业在CSR实践中表现出的成熟姿态，探讨基于开放、合作与共赢的企业社会责任未来。包括华为、腾讯、阿里巴巴、中国平安、恒大集团、可口可乐中国等众多企业，与公益机构代表、相关领域学者专家及媒体汇聚一堂，探索企业社会责任的新现象、新变化、新趋势，倡议“以更开放的姿态，为责任共识注入新内涵，并以此推动企业社会责任的持续践行”。

由完美公益文化传播基金携手国内各大知名公益机构发起并主办的“完美公益影像节”，旨在通过镜头，用影像发现和记录我们身边的“最美善行者”，讲述普通人的公益故事，弘扬社会正能量。自2015年完美公司举行首届公益影像节，至今已经连续举办五届，共筹集善款2.5亿元，通过发挥影像的传播力，丰富公益组织的发声和亮相渠道，推动“全民公益”时代的到来。

诚如完美公司董事长古润金所说，完美公益影像节已经成长为一个成熟的公益品牌，我们希望通过影像去发现、传播善行者的故事，帮助更多人实现梦想，传递爱的力量。

用影像推动公益、传承文化、传递感动，让每个人都能成为爱的发现者、记录者和传播者。

(责编：栗翘楚、孙阳)